Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей последнего тура

17-19 ноября состоятся матчи заключительного шестого тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.

В последнем туре "сине-желтые" 19 ноября в Тиране сразятся с командой Албании. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущих матчах Лиги наций-2024/25 команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией ( 1:1).

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в группе B1. Лидирует Чехия (8 баллов). На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют по 7 зачетных пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua

ЛИГА НАЦИЙ-2024/25

ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 Воскресенье, 17 ноября 16:00 C4 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_ 16:00 C4 ЛАТВИЯ АРМЕНИЯ _:_ 19:00 B3 НОРВЕГИЯ КАЗАХСТАН _:_ 19:00 B2 ФИНЛЯНДИЯ ГРЕЦИЯ _:_ 19:00 B3 АВСТРИЯ СЛОВЕНИЯ _:_ 19:00 B2 АНГЛИЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 A2 ИЗРАИЛЬ БЕЛЬГИЯ _:_ 21:45 A2 ИТАЛИЯ ФРАНЦИЯ _:_ Понедельник, 18 ноября 21:45 A1 ХОРВАТИЯ ПОРТУГАЛИЯ _:_ 21:45 A4 ИСПАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ _:_ 21:45 A1 ПОЛЬША ШОТЛАНДИЯ _:_ 21:45 D1 ЛИХТЕНШТЕЙН САН-МАРИНО _:_ 21:45 C2 КОСОВО ЛИТВА _:_ 21:45 C3 ЛЮКСЕМБУРГ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 A4 СЕРБИЯ ДАНИЯ _:_ 21:45 C2 РУМЫНИЯ КИПР _:_ 21:45 C3 БОЛГАРИЯ БЕЛАРУСЬ _:_ Вівторок, 19 листопада 21:45 A3 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА НИДЕРЛАНДЫ _:_ 21:45 B1 ЧЕХИЯ ГРУЗИЯ _:_ 21:45 C1 СЛОВАКИЯ ЭСТОНИЯ _:_ 21:45 D2 МАЛЬТА АНДОРРА _:_ 21:45 B4 ЧЕРНОГОРИЯ ТУРЦИЯ _:_ 21:45 A3 ВЕНГРИЯ ГЕРМАНИЯ _:_ 21:45 B1 АЛБАНИЯ УКРАИНА _:_ 21:45 B4 УЭЛЬС ИСЛАНДИЯ _:_ 21:45 C1 ШВЕЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

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