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Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей последнего тура

Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей последнего тура

Фанаты сборной Украины / Фото: Associated Press

Сборная Украины 19 ноября в Тиране сыграет против команды Албании.

17-19 ноября состоятся матчи заключительного шестого тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.

В последнем туре "сине-желтые" 19 ноября в Тиране сразятся с командой Албании. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущих матчах Лиги наций-2024/25 команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией ( 1:1).

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в группе B1. Лидирует Чехия (8 баллов). На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют по 7 зачетных пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / © flashscore.ua
Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua
ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6
Воскресенье, 17 ноября
16:00 C4 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_
16:00 C4 ЛАТВИЯ   АРМЕНИЯ _:_
19:00 B3 НОРВЕГИЯ   КАЗАХСТАН _:_
19:00 B2 ФИНЛЯНДИЯ   ГРЕЦИЯ _:_
19:00 B3 АВСТРИЯ   СЛОВЕНИЯ _:_
19:00 B2 АНГЛИЯ   ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 A2 ИЗРАИЛЬ   БЕЛЬГИЯ _:_
21:45 A2 ИТАЛИЯ   ФРАНЦИЯ _:_
Понедельник, 18 ноября
21:45 A1 ХОРВАТИЯ   ПОРТУГАЛИЯ _:_
21:45 A4 ИСПАНИЯ   ШВЕЙЦАРИЯ _:_
21:45 A1 ПОЛЬША   ШОТЛАНДИЯ _:_
21:45 D1 ЛИХТЕНШТЕЙН   САН-МАРИНО _:_
21:45 C2 КОСОВО   ЛИТВА _:_
21:45 C3 ЛЮКСЕМБУРГ   СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 A4 СЕРБИЯ   ДАНИЯ _:_
21:45 C2 РУМЫНИЯ   КИПР _:_
21:45 C3 БОЛГАРИЯ   БЕЛАРУСЬ _:_
Вівторок, 19 листопада
21:45 A3 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА   НИДЕРЛАНДЫ _:_
21:45 B1 ЧЕХИЯ   ГРУЗИЯ _:_
21:45 C1 СЛОВАКИЯ   ЭСТОНИЯ _:_
21:45 D2 МАЛЬТА   АНДОРРА _:_
21:45 B4 ЧЕРНОГОРИЯ   ТУРЦИЯ _:_
21:45 A3 ВЕНГРИЯ   ГЕРМАНИЯ _:_
21:45 B1 АЛБАНИЯ   УКРАИНА _:_
21:45 B4 УЭЛЬС   ИСЛАНДИЯ _:_
21:45 C1 ШВЕЦИЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

  • первое место – поднимется в Дивизион А;
  • второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
  • третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
  • четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

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