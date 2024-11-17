Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей последнего тура

Сборная Украины 19 ноября в Тиране сыграет против команды Албании.
17-19 ноября состоятся матчи заключительного шестого тура Лиги наций сезона-2024/25.
Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.
В последнем туре "сине-желтые" 19 ноября в Тиране сразятся с командой Албании. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
В предыдущих матчах Лиги наций-2024/25 команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией ( 1:1).
Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в группе B1. Лидирует Чехия (8 баллов). На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют по 7 зачетных пунктов.
|ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6
|Воскресенье, 17 ноября
|16:00
|C4
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|16:00
|C4
|ЛАТВИЯ
|АРМЕНИЯ
|_:_
|19:00
|B3
|НОРВЕГИЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|19:00
|B2
|ФИНЛЯНДИЯ
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|19:00
|B3
|АВСТРИЯ
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|19:00
|B2
|АНГЛИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ИЗРАИЛЬ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ИТАЛИЯ
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|Понедельник, 18 ноября
|21:45
|A1
|ХОРВАТИЯ
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|ИСПАНИЯ
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|21:45
|A1
|ПОЛЬША
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|D1
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|C2
|КОСОВО
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|C3
|ЛЮКСЕМБУРГ
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|СЕРБИЯ
|ДАНИЯ
|_:_
|21:45
|C2
|РУМЫНИЯ
|КИПР
|_:_
|21:45
|C3
|БОЛГАРИЯ
|БЕЛАРУСЬ
|_:_
|Вівторок, 19 листопада
|21:45
|A3
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|21:45
|B1
|ЧЕХИЯ
|ГРУЗИЯ
|_:_
|21:45
|C1
|СЛОВАКИЯ
|ЭСТОНИЯ
|_:_
|21:45
|D2
|МАЛЬТА
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|B4
|ЧЕРНОГОРИЯ
|ТУРЦИЯ
|_:_
|21:45
|A3
|ВЕНГРИЯ
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|21:45
|B1
|АЛБАНИЯ
|УКРАИНА
|_:_
|21:45
|B4
|УЭЛЬС
|ИСЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|C1
|ШВЕЦИЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.
Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.
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