Лига наций-2024/25: расписание матчей 4-го тура

Сборная Украины 14 октября в польском Вроцлаве встретится с Чехией.
13-15 октября состоятся матчи четвертого тура Лиги наций сезона-2024/25.
Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.
В четвертом туре украинская сборная 14 октября в польском Вроцлаве примет Чехию. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
На старте турнира команда Реброва проиграла Албании (1:2) и уступила Чехии (2:3), а в третьем туре обыграла Грузию (1:0).
Перед четвертым туром сборная Украины занимает последнее место в группе B1, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, которая опережает Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.
|ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
|Воскресенье, 13 октября
|16:00
|B3
|КАЗАХСТАН
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|19:00
|D2
|МАЛЬТА
|МОЛДОВА
|_:_
|19:00
|D1
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|19:00
|C4
|АРМЕНИЯ
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|19:00
|B2
|ФИНЛЯНДИЯ
|АНГЛИЯ
|_:_
|21:45
|C4
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|ЛАТВИЯ
|_:_
|21:45
|B3
|АВСТРИЯ
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|21:45
|B2
|ГРЕЦИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|Понедельник, 14 октября
|19:00
|C1
|АЗЕРБАЙДЖАН
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|19:00
|B1
|ГРУЗИЯ
|АЛБАНИЯ
|_:_
|21:45
|B1
|УКРАИНА
|ЧЕХИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ИТАЛИЯ
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|21:45
|B4
|ИСЛАНДИЯ
|ТУРЦИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|БЕЛЬГИЯ
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|21:45
|A3
|ГЕРМАНИЯ
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|21:45
|C1
|ЭСТОНИЯ
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|B4
|УЭЛЬС
|ЧЕРНОГОРИЯ
|_:_
|21:45
|A3
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|Вторник, 15 октября
|21:45
|C2
|ЛИТВА
|РУМЫНИЯ
|_:_
|21:45
|C3
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|БОЛГАРИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|ИСПАНИЯ
|СЕРБИЯ
|_:_
|21:45
|A1
|ПОЛЬША
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|ШВЕЙЦАРИЯ
|ДАНИЯ
|_:_
|21:45
|C2
|КОСОВО
|КИПР
|_:_
|21:45
|C3
|БЕЛАРУСЬ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|A1
|ШОТЛАНДИЯ
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.
Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.
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