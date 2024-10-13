Лига наций-2024/25: расписание матчей 4-го тура

13-15 октября состоятся матчи четвертого тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.

В четвертом туре украинская сборная 14 октября в польском Вроцлаве примет Чехию. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

На старте турнира команда Реброва проиграла Албании (1:2) и уступила Чехии (2:3), а в третьем туре обыграла Грузию (1:0).

Перед четвертым туром сборная Украины занимает последнее место в группе B1, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, которая опережает Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

ЛИГА НАЦИЙ-2024/25

ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 Воскресенье, 13 октября 16:00 B3 КАЗАХСТАН СЛОВЕНИЯ _:_ 19:00 D2 МАЛЬТА МОЛДОВА _:_ 19:00 D1 ЛИХТЕНШТЕЙН ГИБРАЛТАР _:_ 19:00 C4 АРМЕНИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_ 19:00 B2 ФИНЛЯНДИЯ АНГЛИЯ _:_ 21:45 C4 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА ЛАТВИЯ _:_ 21:45 B3 АВСТРИЯ НОРВЕГИЯ _:_ 21:45 B2 ГРЕЦИЯ ИРЛАНДИЯ _:_ Понедельник, 14 октября 19:00 C1 АЗЕРБАЙДЖАН СЛОВАКИЯ _:_ 19:00 B1 ГРУЗИЯ АЛБАНИЯ _:_ 21:45 B1 УКРАИНА ЧЕХИЯ _:_ 21:45 A2 ИТАЛИЯ ИЗРАИЛЬ _:_ 21:45 B4 ИСЛАНДИЯ ТУРЦИЯ _:_ 21:45 A2 БЕЛЬГИЯ ФРАНЦИЯ _:_ 21:45 A3 ГЕРМАНИЯ НИДЕРЛАНДЫ _:_ 21:45 C1 ЭСТОНИЯ ШВЕЦИЯ _:_ 21:45 B4 УЭЛЬС ЧЕРНОГОРИЯ _:_ 21:45 A3 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ВЕНГРИЯ _:_ Вторник, 15 октября 21:45 C2 ЛИТВА РУМЫНИЯ _:_ 21:45 C3 СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ БОЛГАРИЯ _:_ 21:45 A4 ИСПАНИЯ СЕРБИЯ _:_ 21:45 A1 ПОЛЬША ХОРВАТИЯ _:_ 21:45 A4 ШВЕЙЦАРИЯ ДАНИЯ _:_ 21:45 C2 КОСОВО КИПР _:_ 21:45 C3 БЕЛАРУСЬ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 A1 ШОТЛАНДИЯ ПОРТУГАЛИЯ _:_

Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

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