Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лига наций-2024/25: расписание матчей 4-го тура

Лига наций-2024/25: расписание матчей 4-го тура

Чехия – Украина / Фото: Associated Press

Сборная Украины 14 октября в польском Вроцлаве встретится с Чехией.

13-15 октября состоятся матчи четвертого тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.

В четвертом туре украинская сборная 14 октября в польском Вроцлаве примет Чехию. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

На старте турнира команда Реброва проиграла Албании (1:2) и уступила Чехии (2:3), а в третьем туре обыграла Грузию (1:0).

Перед четвертым туром сборная Украины занимает последнее место в группе B1, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, которая опережает Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / © flashscore.ua
Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua
ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
Воскресенье, 13 октября
16:00 B3 КАЗАХСТАН   СЛОВЕНИЯ _:_
19:00 D2 МАЛЬТА   МОЛДОВА _:_
19:00 D1 ЛИХТЕНШТЕЙН   ГИБРАЛТАР _:_
19:00 C4 АРМЕНИЯ   СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_
19:00 B2 ФИНЛЯНДИЯ   АНГЛИЯ _:_
21:45 C4 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   ЛАТВИЯ _:_
21:45 B3 АВСТРИЯ   НОРВЕГИЯ _:_
21:45 B2 ГРЕЦИЯ   ИРЛАНДИЯ _:_
Понедельник, 14 октября
19:00 C1 АЗЕРБАЙДЖАН   СЛОВАКИЯ _:_
19:00 B1 ГРУЗИЯ   АЛБАНИЯ _:_
21:45 B1 УКРАИНА   ЧЕХИЯ _:_
21:45 A2 ИТАЛИЯ   ИЗРАИЛЬ _:_
21:45 B4 ИСЛАНДИЯ   ТУРЦИЯ _:_
21:45 A2 БЕЛЬГИЯ   ФРАНЦИЯ _:_
21:45 A3 ГЕРМАНИЯ   НИДЕРЛАНДЫ _:_
21:45 C1 ЭСТОНИЯ   ШВЕЦИЯ _:_
21:45 B4 УЭЛЬС   ЧЕРНОГОРИЯ _:_
21:45 A3 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА   ВЕНГРИЯ _:_
Вторник, 15 октября
21:45 C2 ЛИТВА   РУМЫНИЯ _:_
21:45 C3 СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ   БОЛГАРИЯ _:_
21:45 A4 ИСПАНИЯ   СЕРБИЯ _:_
21:45 A1 ПОЛЬША   ХОРВАТИЯ _:_
21:45 A4 ШВЕЙЦАРИЯ   ДАНИЯ _:_
21:45 C2 КОСОВО   КИПР _:_
21:45 C3 БЕЛАРУСЬ   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 A1 ШОТЛАНДИЯ   ПОРТУГАЛИЯ _:_

Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:

  • первое место – поднимется в Дивизион А;
  • второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
  • третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
  • четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

Читайте также:

Украина – Чехия: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

Очередная травма: один из вратарей покинул лагерь сборной Украины перед матчем Лиги наций против Чехии

Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Грузией в Лиге наций

Похожие темы:

Следующая публикация