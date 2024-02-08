Лига наций-2024/25: результаты жеребьевки, состав всех групп

Групповой этап нового розыгрыша Лиги наций стартует в сентябре 2024 года.
В четверг, 8 февраля, в Париже состоялась церемония жеребьевки Лиги наций-2024/25.
В турнире примут участие 54 сборных. В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – шесть команд. Своих соперников узнала и сборная Украины, которая будет соревноваться в дивизионе В.
Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил сборную России к участию в Лиге наций-2024/25 из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.
В дивизионах А, В и С участников разделили на четыре группы по четыре команды. В дивизионе D – две группы по три сборные.
Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.
Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.
Команды, которые займут третьи места в группах Лиги А и третьи – в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение / понижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно. Две лучшие команды из последних в Лиге С встретятся со вторыми сборными групп Лиги D.
Результаты жеребьевки Лиги наций-2024/25
Лига А
|группа 1
|группа 2
|Хорватия
|Италия
|Португалия
|Бельгия
|Польша
|Франция
|Шотландия
|Израиль
|группа 3
|группа 4
|Нидерланды
|Испания
|Венгрия
|Дания
|Германия
|Швейцария
|Босния и Герцеговина
|Сербия
Лига В
|группа 1
|группа 2
|Чехия
|Англия
|Украина
|Финляндия
|Албания
|Ирландия
|Грузия
|Греция
|группа 3
|группа 4
|Австрия
|Уэльс
|Норвегия
|Исландия
|Словения
|Черногория
|Казахстан
|Турция
Лига С
|группа 1
|группа 2
|Швеция
|Румыния
|Азербайджан
|Косово
|Словакия
|Кипр
|Эстония
|Литва / Гибралтар
|группа 3
|группа 4
|Люксембург
|Армения
|Болгария
|Фарерские острова
|Северная Ирландия
|Северная Македония
|Беларусь
|Латвия
Лига D
|группа 1
|группа 2
|Литва / Гибралтар
|Молдова
|Сан-Марино
|Мальта
|Лихтенштейн
|Андорра
Календарь матчей Лиги наций-2024/25
1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.
2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.
3-й тур: 10-12 октября 2024 года.
4-й тур: 13-15 октября 2024 года.
5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.
6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.
Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.
Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.
Напомним, что победителем прошлого розыгрыша Лиги наций стала сборная Испании. В финале турнира "Красная фурия" в серии пенальти одолела команду Хорватии.
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