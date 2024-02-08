Лига наций-2024/25: результаты жеребьевки, состав всех групп

В четверг, 8 февраля, в Париже состоялась церемония жеребьевки Лиги наций-2024/25.

В турнире примут участие 54 сборных. В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – шесть команд. Своих соперников узнала и сборная Украины, которая будет соревноваться в дивизионе В.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил сборную России к участию в Лиге наций-2024/25 из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

В дивизионах А, В и С участников разделили на четыре группы по четыре команды. В дивизионе D – две группы по три сборные.

Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги А и третьи – в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение / понижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно. Две лучшие команды из последних в Лиге С встретятся со вторыми сборными групп Лиги D.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2024/25

Лига А

группа 1 группа 2 Хорватия Италия Португалия Бельгия Польша Франция Шотландия Израиль группа 3 группа 4 Нидерланды Испания Венгрия Дания Германия Швейцария Босния и Герцеговина Сербия

Лига В

группа 1 группа 2 Чехия Англия Украина Финляндия Албания Ирландия Грузия Греция группа 3 группа 4 Австрия Уэльс Норвегия Исландия Словения Черногория Казахстан Турция

Лига С

группа 1 группа 2 Швеция Румыния Азербайджан Косово Словакия Кипр Эстония Литва / Гибралтар группа 3 группа 4 Люксембург Армения Болгария Фарерские острова Северная Ирландия Северная Македония Беларусь Латвия

Лига D

группа 1 группа 2 Литва / Гибралтар Молдова Сан-Марино Мальта Лихтенштейн Андорра

Календарь матчей Лиги наций-2024/25

1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.

2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.

3-й тур: 10-12 октября 2024 года.

4-й тур: 13-15 октября 2024 года.

5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.

6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.

Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.

Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.

Напомним, что победителем прошлого розыгрыша Лиги наций стала сборная Испании. В финале турнира "Красная фурия" в серии пенальти одолела команду Хорватии.

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