Лига наций-2026/27: определился состав дивизионов и возможные соперники сборной Украины

По итогам стыковых матчей Лиги наций-2024/25 определился состав дивизионов следующего розыгрыша этого турнира, который состоится в сезоне-2026/27.

Сборная Украины, проиграв Бельгии в плей-офф за место в элитном дивизионе А, осталась в Дивизионе B. Там во время жеребьевки команда Сергея Реброва будет во второй корзине.

Вместе с "сине-желтыми" во вторую корзину также попали Швейцария, Босния и Герцеговина и Австрия, поэтому против них наша сборная точно не сыграет.

Во время жеребьевки сборная Украины получит по одному сопернику из каждой корзины. Дата жеребьевки определится позже.

Возможные соперники сборной Украины в Лиге наций-2026/27

Первая корзина: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

Третья корзина: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

Четвертая корзина: Швеция, Северная Ирландия, Северная Македония, Косово.

Состав дивизионов в Лиге наций-2026/27.

Дивизион А: Нидерланды, Хорватия, Испания, Франция, Италия, Дания, Португалия, Германия, Бельгия, Сербия, Англия, Чехия, Уэльс, Норвегия, Греция, Турция.

Нидерланды, Хорватия, Испания, Франция, Италия, Дания, Португалия, Германия, Бельгия, Сербия, Англия, Чехия, Уэльс, Норвегия, Греция, Турция. Дивизион B: Венгрия, Шотландия , Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Швейцария, Украина , Австрия, Грузия, Словения, Ирландия, Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония, Косово.

Венгрия, Шотландия Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Швейцария, , Австрия, Грузия, Словения, Ирландия, Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония, Косово. Дивизион C: Исландия, Албания , Черногория, Казахстан, Финляндия , Эстония, Кипр, Беларусь, Фарерские острова, Словакия, Болгария, Армения, Сан-Марино, Молдова.

Исландия, Албания Черногория, Казахстан, Финляндия Эстония, Кипр, Беларусь, Фарерские острова, Словакия, Болгария, Армения, Сан-Марино, Молдова. Дивизион C или D: Латвия, Люксембург, Гибралтар, Мальта.

Латвия, Люксембург, Гибралтар, Мальта. Дивизион D: Лихтенштейн, Андорра, Литва, Азербайджан.

Окончательный состав дивизионов Лиги наций-2026/27 будет известен после переходных матчей между Лигами C/D, которые состоятся 26 и 31 марта 2026 года: Гибралтар – Латвия, Мальта – Люксембург.

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