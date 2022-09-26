Лига наций: Англия устроила сумасшедший камбэк, но драматично упустила победу над Германией

В понедельник 26 сентября сборная Англии принимала команду Германии в рамках заключительного тура Лиги наций УЕФА-2022/23 в группе 3 Дивизиона А.

Поединок на лондонском стадионе "Уэмбли" получился чрезвычайно результативным - 3:3 .

В первом тайме команды обошлись без голов. В начале второй половины встречи Илкай Гюндоган вывел Бундестим вперед, реализовав пенальти. На 67-й минуте немцы забили во второй раз - в воротах "Трех львов" расписался Кай Хаверц.

Однако дальше команда Гарета Саутгейта совершила невероятный камбэк, ответив своими тремя голами. В составе хозяев отличились Люк Шоу, Мэйсон Маунт и Харри Кейн с пенальти.

Удержать победу англичане все же не сумели. За три минуты до конца основного времени поединка Хаверц оформил дубль и вырвал ничью для Германии.

В параллельном матче этой группы Италия обыграла Венгрию и вышла в финальную часть Лиги наций.

Именно "Скуадра Адзурра" с 11 очками стала победителем квартета А3, обойдя в турнирной таблице венгров (10 баллов). Немцы с 7 баллами заняли третье место. Англия же с 3 очками стала последней и опустится в Дивизион B.

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Лига наций УЕФА-2022/23: группы и турнирные таблицы