Лига наций: Бельгия отправила обидчиков Украины на дно, Польша уступила лидерам группы

В четверг, 22 сентября, состоялись поединки Лиги наций УЕФА-2022/23 в группе 4 дивизиона А.

Сборная Польши в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги наций уступила Нидерландам. Матч завершился со счетом 0:2 .

Счет поединка открыл на 14-й минуте Коди Гакпо, а во второй половине встречи преимущество гостей закрепил Стивен Бергвейн.

В другом матче группы 4 Дивизиона А сборная Бельгии дома победила Уэльс со счетом 2:1 .

На 10-й минуте Кевин Де Брюйне открыл счет. В середине первой половины встречи Миши Батшуай удвоил преимущество хозяев. Обидчики Украины в отборе на ЧМ-2022 сумели лишь сократить отставание в начале второго тайма – забил Киффер Мур.

После пяти сыгранных туров Нидерланды с 13 очками лидируют в группе, опережая Бельгию на три балла. Польша идет третьей с четырьмя пунктами, имея преимущество над Уэльсом в три очка.

В следующем туре Уэльс встретится с Польшей, а Нидерланды определят более сильного с Бельгией.

Читайте также:

Лига наций: чемпионы мира одержали первую победу, сборная Хорватии вышла в лидеры

Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей 5-го тура

Утратила лидерство: сборная Украины разгромно уступила Шотландии в Лиге наций