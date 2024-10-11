Лига наций: Бельгия в большинстве совершила камбэк против Италии, Франция разгромила Израиль (видео)

В матчах 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 в квартете А2 сборные Италии и Бельгии сыграли вничью ( 2:2 ) в Риме, а Франция разгромила Израиль ( 1:4 ) на нейтральном поле в Будапеште.

"Скуадра Адзурра" открыла счет уже на первой минуте встречи – отличился Андреа Камбьязо.

Хозяевам удалось развить свой успех и на 24-й минуте – Матео Ретеги забил второй мяч в ворота бельгийцев.

Переломный момент поединка наступил в конце первого тайма, когда на 38-й минуте прямую красную карточку получил итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

Еще до перерыва бельгийская команда воспользовалась численным преимуществом и на 42-й минуте отквитала один мяч усилиями Максима Де Кейпера.

А во втором тайме подопечные Доменико Тедеско спаслись от поражения – Леандро Троссард сравнял счет на 61-й минуте. Могли бельгийцы и рассчитывать на большее, но итальянцы сумели удержать ничью.

Обзор матча Италия – Бельгия

В параллельном поединке этого квартета Франция впервые забила Израилю на 7-й минуте – результативный удар нанес Эдуардо Камавинга.

Израильтяне отыгрались на 24-й минуте благодаря Омре Гендельману, однако уже четыре минуты спустя Кристофер Нкунку вернул "Ле Блэ" минимальное преимущество.

А под занавес матча французы еще дважды поразили ворота соперника – на 87-й минуте забил Маттео Гендузи, а через две минуты Брэдли Барколя сделал счет разгромным.

Обзор матча Израиль – Франция

По итогам матчей третьего тура Италия с 7 очками возглавляет группу 2 дивизиона А Лиги наций. На втором месте идет Франция – 6 баллов. Третьей расположилась Бельгия – 4 пункта. Израиль замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.

В следующем туре Бельгия примет Францию, а Италия дома сразится с Израилем. Оба матча состоятся 14 октября.

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