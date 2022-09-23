Лига наций: чемпион Евро-2020 выбил Англию из элиты и сенсационный лидер в "группе смерти"

В пятницу, 23 сентября, прошли поединки Лиги наций УЕФА-2022/23 в группе 3 Дивизиона А

Сборная Италии, являющаяся чемпионом Евро-2020, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций победила дома Англию. Поединок завершился со счетом 1:0 .

В конце первого тайма Гарри Кейн мог открыть счет матча, однако мяч пролетел над воротами. В середине второго тайма Джакомо Распадори расстрелял ворота англичан с края штрафной. До конца поединка гости так и не смогли отыграться.

В другом матче группы 3 Дивизиона А сборная Венгрии на выезде минимально победила Германию – 0:1 .

Победу венграм принес гол Адама Салаи на 17-й минуте.

Венгрия лидирует в группе 3, опережая Италию на два очка за тур до завершения группового этапа. Германия идет на третью позицию. Англия досрочно заняла четвёртую позицию и вылетела в дивизион B.

В заключительном туре 26 сентября Венгрия будет дома принимать Италию, а Англия — Германию.

Читайте также:

Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей 5-го тура

Армения – Украина: где смотреть матч Лиги наций и прогнозы букмекеров

Лига наций: Бельгия отправила обидчиков Украины на дно, Польша уступила лидерам группы