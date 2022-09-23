Лига наций: чемпионы мира одержали первую победу, сборная Хорватии вышла в лидеры

В четверг, 22 сентября, состоялись поединки Лиги наций УЕФА-2022/23 в группе 1 Дивизиона А.

Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций победила дома Австрию. Поединок завершился со счетом 2:0 .

Счет матча открыл на 56-й минуте Килиан Мбаппе. А уже через 10 минут Оливье Жиру ударом головой завершил длительную атаку французов после подачи с правого фланга от Антуана Гризманна.

В другом матче группы 1 Дивизиона А сборная Хорватии дома одолела Данию — 2:1 .

Хоронить повели в счете в начале второго тайма — Борна Соса отличился ударом в нижний угол из-за пределов штрафной.

Сборная Хорватии имеет 10 очков и возглавляет квартет А1. На втором месте расположилась Дания с 9 очками. Французы набрали 5 пунктов и поднялись со дна на 3-е место. Австрийцы имеют на одно очко меньше.

В 6 туре Лиги наций Дания встретится с Францией, а Австрия будет противостоять Хорватии. Матчи пройдут в субботу, 25 сентября.

Читайте также:

"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение": приспешника агрессора застрелили на матче Лиги наций

Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей 5-го тура

Утратила лидерство: сборная Украины разгромно уступила Шотландии в Лиге наций