Лига наций: Франция уверенно обыграла Бельгию, Италия победила Израиль (видео)

В поединках 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 в квартете А2 сборная Франции в Лионе обыграла Бельгию ( 2:0 ), а команда Италии на нейтральном поле в Будапеште победила Израиль ( 1:2 ).

Победу французами принесли голы Рандаля Коло Муани на 29-й минуте и Усмана Дембеле на 57-й минуте.

Обзор матча Франция – Бельгия

В параллельном матче итальянцы также забили по голу в каждом из таймов. На 38-й минуте отличился Давиде Фраттези, а на 62-й минуте точный удар нанес Мойзе Кин.

Израиль сумел ответить лишь одним мячом, автором которого на 90-й минуте стал Мохаммед Абу Фани.

Обзор матча Израиль – Италия

После двух туров Италия с 6 очками возглавляет этот квартет. Франция и Бельгия меют по 3 балла, а Израиль с нулем в графе зачетных пунктов занимает последнее место.

В третьем туре Лиги наций сборная Франции сразится с Израилем, а Италия примет Бельгию. Оба матча состоятся 10 октября.

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