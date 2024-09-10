Лига наций: Франция уверенно обыграла Бельгию, Италия победила Израиль (видео)

Состоялись матчи второго тура Лиги наций-2024/25 в квартете А2.
В поединках 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 в квартете А2 сборная Франции в Лионе обыграла Бельгию (2:0), а команда Италии на нейтральном поле в Будапеште победила Израиль (1:2).
Победу французами принесли голы Рандаля Коло Муани на 29-й минуте и Усмана Дембеле на 57-й минуте.
Обзор матча Франция – Бельгия
В параллельном матче итальянцы также забили по голу в каждом из таймов. На 38-й минуте отличился Давиде Фраттези, а на 62-й минуте точный удар нанес Мойзе Кин.
Израиль сумел ответить лишь одним мячом, автором которого на 90-й минуте стал Мохаммед Абу Фани.
Обзор матча Израиль – Италия
После двух туров Италия с 6 очками возглавляет этот квартет. Франция и Бельгия меют по 3 балла, а Израиль с нулем в графе зачетных пунктов занимает последнее место.
В третьем туре Лиги наций сборная Франции сразится с Израилем, а Италия примет Бельгию. Оба матча состоятся 10 октября.
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