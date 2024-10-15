Лига наций: Франция в меньшинстве удержала победу над Бельгией, Италия разбила Израиль (видео)

В поединках 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 в квартете А2 сборная Франции на выезде обыграла Бельгию ( 1:2 ), а Италия дома разгромила Израиль ( 4:1 ).

Победу французам принес Рандаль Коло Муани, который оформил дубль. Сначала нападающий ПСЖ на 35-й минуте реализовал пенальти, а затем на 62-й минуте забил уже с игры.

За Бельгию единственным мячом на 45+3-й минуте отличился Лои Опенда. Отметим, что на 23-й минуте в составе бельгийцев не реализовал пенальти Юри Тилеманс.

На 76-й минуте Франция осталась в меньшинстве после удаления Орельена Чуамени, получившего вторую желтую карточку. Однако воспользовались численным преимуществом и избежать поражения бельгийцы не сумели.

Обзор матча Бельгия – Франция

В параллельном поединке этого квартета итальянцы четырежды поражали ворота израильтян. На 41-й минуте Матео Ретеги открыл счет, реализовав пенальти.

После перерыва дубль оформил Джованни Ди Лоренцо, еще один гол за "Скуадру Адзурру" забил Давиде Фраттези. Гости ответили только мячом Мохаммеда Абу-Фани.

Обзор матча Италия – Израиль

После четырех туров Италия с 10 очками лидирует в этой группе. На второй позиции с 9 баллами идет Франция. Третья – Бельгия (4 пункта). Последний – Израиль (0).

В следующем пятом туре Лиги наций итальянцы на выезде встретятся с бельгийцами, а Франция примет Израиль. Матчи запланированы на 14 ноября.

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