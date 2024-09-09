Лига наций: гол Роналду принес Португалии победу над Шотландией, Хорватия одолела Польшу (видео)

В поединках 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 в квартете А1 сборная Португалии дома обыграла Шотландию ( 2:1 ), а команда Хорватии на своем поле минимально победила Польшу ( 1:0 ).

Шотландцы открыли счет уже на 7-й минуте встречи – отличился Скотт Мактоминей.

До перерыва португальцам не удалось отыграться, но на старте второго тайма Бруна Фернандеш восстановил паритет в матче, забив на 54-й минуте. Ассист занес в свой актив Рафаэл Леау.

Отметим, что после первого тайма на поле вышел лучший бомбардир в истории сборной Португалии Криштиану Роналду, который начал поединок на скамейке для запасных.

Именно Роналду и стал автором победного забитого мяча. На 88-й минуте 39-летний КриРо нанес решающий результативный удар, перед этим также успев попасть в штангу.

Обзор матча Португалия – Шотландия

В параллельном матче хорваты обыграли поляков благодаря единственному голу, который на 52-й минуте прямым ударом со штрафного забил другой обладатель "Золотого мяча" – Лука Модрич.

Обзор матча Хорватия – Польша

Таким образом, после двух туров Португалия с 6 очками лидирует в этой группе. Хорватия и Польша имеют по 3 балла, Шотландия с нулем в графе зачетных пунктов замыкает квартет.

В третьем туре Лиги наций Португалия на выезде сыграет против Польши, а Хорватия примет Шотландию. Оба матча запланированы на 12 октября.

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