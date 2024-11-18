Лига наций: Хорватия ничьей с Португалией вышла в четвертьфинал, Польша вылетела из элиты (видео)

Шотландия выборола право играть в плей-офф за сохранение места в Дивизионе А.

Сборные Хорватии и Португалии сыграли вничью в матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Полюд" в хорватском городе Сплит завершился со счетом 1:1 .

Португалия подошла к этой встрече в роли досрочного победителя группы А1 и будущего участника 1/4 финала Лиги наций. Хорватам же для выхода в четвертьфинал нужно было не проиграть португальцам, чтобы их судьба не зависела от параллельного матча этого квартета между Польшей и Шотландией.

Португальцы открыли счет в поединке на 33-й минуте – результативным ударом отличился Жоау Фелиш.

Во втором тайме "клетчатые" пытались отыграться. На 62-й минуте гол Йошко Гвардиола после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

Но уже через три минуты Гвардиол забил снова и на этот раз взятие ворот было засчитано. После этого до финального свистка счет не изменился, так что хорваты вслед за португальцами шагают из этой группы в четвертьфинал Лиги наций.

Обзор матча Хорватия – Португалия

Будет добавлен в скором времени.

В параллельной игре Польша на своем поле проиграла Шотландии. Напряженный поединок в Варшаве закончился со счетом 1:2 .

Уже на третьей минуте матча шотландцев вывели вперед Джон Макгинн. На старте второго тайма поляки восстановили паритет в противостоянии – на 59-й минуте забил Камиль Пйонтковский.

Ничья оставляла Польшу на третьей строчке, а Шотландию отправляла в Дивизион B. Однако шотландцы с этим не смирились. На 90+3-й минуте Эндрю Робертсон забил победный гол, благодаря которому "кельты" завоевали право играть в плей-офф за сохранение места в Дивизионе А. Поляки же проведут следующий розыгрыш турнира в Лиге B.

Обзор матча Польша – Шотландия

Будет добавлен в скором времени.

Итоговое турнирное положение в группе А1: вышли в четвертьфинал – Португалия (14 очков) и Хорватия (8 баллов), попала в плей-офф за сохранение прописки в элите – Шотландия (7 пунктов), понизилась в Дивизион B – Польша (4 очка).

Жеребьевка 1/4 финала и стыковых матчей Лиги наций-2024/25 состоится в пятницу, 22 ноября.

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