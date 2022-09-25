Лига наций: Хорватия пробилась в финальную часть, чемпионы мира, несмотря на поражение, удержались в элите

В воскресенье 25 сентября состоялись заключительные поединки Лиги наций УЕФА-2022/23 в группе 1 Дивизиона А.

В рамках последнего, 6-го тура группового этапа Лиги наций, сборная Франции на выезде уступила Дании (2:0), а Хорватия в гостях победила Австрию (1:3).

Победу датской сборной над действующим чемпионами мира принесли голы Каспера Дольберга и Андреаса Сков Ольсена на 34-й и 39-й минутах соответственно.

В матче Австрия - Хорватия открыли счет гости - Лука Модрич отличился уже на шестой минуте. Всего через минуты австрийцы восстановили паритет усилиями Кристофа Баумгартнера. Однако "клетчатые" все же вырвали победу - за хорватов забили Марко Ливая и Деян Ловрен на 69-й и 72-й минутах соответственно.

В итоге хорваты с 13 очками стали победителями группы А1 и вышли в финальную часть Лиги наций, которая состоится в июне 2023 года. Второе и третье места заняли Дания (12) и Франция (5). Австрия с 4 пунктами в своем активе финишировала последней и опустится в Дивизион B.

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