Лига наций: Испания в меньшинстве разгромила Швейцарию, Дания уверенно обыграла Сербию (видео)

В поединках 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 в квартете А4 сборная Испании на выезде разбила Швейцарию ( 1:4 ), а команда Дании дома победила Сербию ( 2:0 ).

Действующие чемпионы Европы открыли счет уже на 4-й минуте – отличился Хоселу. На 13-й минуте "Красная фурия" удвоила свое преимущество усилиями Фабиана Руиса.

На 20-й минуте испанцы неожиданно остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил центральный защитник Робен Ле Норман.

До перерыва швейцарцы сократили отставание в счете – на 41-й минуте точный удар нанес Зеки Амдуни.

Несмотря на численное преимущество, во втором тайме "крестоносцы" не только не сумели сравнять счет, но и пропустили еще дважды, таким образом потерпев разгром.

На 77-й минуте Фабиан Руис оформил дубль, воспользовавшись передачей Феррана Торреса, который в перерыве заменил 17-летнего Ламина Ямаля.

Точку в матче на 80-й минуте поставил тот же Ферран Торрес, который забил после паса Хоселу.

Обзор матча Швейцария – Испания

В другом поединке второго тура этой группы датчане забили в ворота сербов по голу в каждом из таймов. Сначала на 36-й минуте счет открыл Альберт Гренбек, а на 61-й минуте преимущество хозяев закрепил Юссуф Поульсен.

Обзор матча Дания – Сербия

После двух туров Дания с 6 очками лидирует в этом квартете. Испания с 4 баллами идет второй, Сербия (1) – третья, Швейцария (0) – последняя.

В третьем туре Лиги наций сборная Испании примет Данию, а сербы на своем поле встретятся со швейцарцами. Оба матча состоятся 12 октября.

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