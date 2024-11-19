Лига наций: Испания в яркой игре одолела Швейцарию, Дания не пустила Сербию в 1/4 финала (видео)

Состоялись матчи заключительного тура Лиги наций в четвертой группе элитного дивизиона.
В понедельник, 18 ноября, в матчах последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 в квартете А4 сборная Испании дома одолела Швейцарию (3:2), а команда Дании на выезде сыграла вничью против Сербии (0:0).
Действующие чемпионы Европы открыли счет на 32-й минуте встречи – Педри не реализовал пенальти, но мяч в ворота добил Ереми Пино. На 63-й минуте швейцарцы отыгрались – отличился Жоэл Монтейро.
Но уже через пять минут Брайан Хиль снова вывел хозяев вперед. "Крестоносцы" на 85-й минуте во второй раз сравняли счет – Анди Зечири реализовал пенальти.
Однако в компенсированное время "Красная фурия" вырвала победу – на 90+3-й минуте пенальти реализовал Брайан Сарагоса.
Обзор матча Испания – Швейцария
Будет добавлен в скором времени.
В параллельном матче этого квартета сборные Сербии и Дании определяли, кто займет второе место и вслед за испанцами получит путевку в четвертьфинал Лиги наций.
Голами команды не отличились, а потому датчане удержались на второй позиции и продолжат борьбу за трофей.
Обзор матча Сербия – Дания
Будет добавлен в скором времени.
Итоговое турнирное положение в группе А4: вышли в четвертьфинал – Испания (16 очков) и Дания (8 баллов), сыграет в плей--офф за сохранение прописки в элите – Сербия (6 пунктов), вылетела в Дивизион B – Швейцария (2 очка).
Жеребьевка 1/4 финала и стыковых матчей Лиги наций-2024/25 состоится в пятницу, 22 ноября.
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