Лига наций: Испания в яркой игре одолела Швейцарию, Дания не пустила Сербию в 1/4 финала (видео)

В понедельник, 18 ноября, в матчах последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 в квартете А4 сборная Испании дома одолела Швейцарию ( 3:2 ), а команда Дании на выезде сыграла вничью против Сербии ( 0:0 ).

Действующие чемпионы Европы открыли счет на 32-й минуте встречи – Педри не реализовал пенальти, но мяч в ворота добил Ереми Пино. На 63-й минуте швейцарцы отыгрались – отличился Жоэл Монтейро.

Но уже через пять минут Брайан Хиль снова вывел хозяев вперед. "Крестоносцы" на 85-й минуте во второй раз сравняли счет – Анди Зечири реализовал пенальти.

Однако в компенсированное время "Красная фурия" вырвала победу – на 90+3-й минуте пенальти реализовал Брайан Сарагоса.

Обзор матча Испания – Швейцария

Будет добавлен в скором времени.

В параллельном матче этого квартета сборные Сербии и Дании определяли, кто займет второе место и вслед за испанцами получит путевку в четвертьфинал Лиги наций.

Голами команды не отличились, а потому датчане удержались на второй позиции и продолжат борьбу за трофей.

Обзор матча Сербия – Дания

Будет добавлен в скором времени.

Итоговое турнирное положение в группе А4: вышли в четвертьфинал – Испания (16 очков) и Дания (8 баллов), сыграет в плей--офф за сохранение прописки в элите – Сербия (6 пунктов), вылетела в Дивизион B – Швейцария (2 очка).

Жеребьевка 1/4 финала и стыковых матчей Лиги наций-2024/25 состоится в пятницу, 22 ноября.

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