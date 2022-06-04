Лига наций: Нидерланды разгромили Бельгию, чемпионы мира сенсационно начали турнир с поражения

Лига наций: Нидерланды разгромили Бельгию, чемпионы мира сенсационно начали турнир с поражения

В пятницу, 3 июня, состоялись очередные матчи стартового тура Лиги наций УЕФА-2022/23.

Центральными поединками игрового дня стали поединки 1-го тура группового этапа в элитной Лиге А: Бельгия - Нидерланды и Франция - Дания.

Бельгийцы дома неожиданно потерпели разгром от нидерландцев - 1:4 .

В конце первого тайма гости вышли вперед благодаря точному удару Стивена Бергвейна. После перерыва Нидерланды отличились трижды - дубль оформил Мемфис Депай, еще один гол забил Дензел Думфрис.

Хозяева в компенсированное время ответили голом престижа, автором которого стал Миши Батшуайи.

Благодаря победе Нидерланды возглавили группу 4. Днем ранее в этом квартете Польша на своем поле в волевом стиле обыграла Уэльс - 2:1.

Уэльс - 2:1. Во 2-м туре Лиги наций 8 июня Нидерланды на выезде сыграют против Уэльса, а Бельгия дома примет Польшу.

Сенсационно завершился поединок на "Стад де Франс" в Сен-Дени. Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, уступила Дании - 1:2 .

В начале второго тайма Карим Бензема вывел "трехцветных" вперед, однако гости сумели сотворить камбэк. Героем матча стал датский нападающий Андреас Корнелиус - на 68-й минуте он сравнял счет, а за две минуты до конца основного времени забил победный гол.

В параллельном поединке группы 1 Хорватия принимала Австрию. Здесь тоже не обошлось без неожиданности - хорваты разгромно проиграли австрийцам со счетом 0:3.

Во втором туре 6 июня Дания на выезде сыграет против Австрии, а Хорватия будет принимать Францию.

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