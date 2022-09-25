Лига наций: Нидерланды вышли в финальную стадию, Польша понизила в классе обидчиков сборной Украины

В воскресенье, 25 сентября, состоялись заключительные поединки Лиги наций УЕФА-2022/23 в группе 4 дивизиона А.

В рамках последнего, 6-го тура группового этапа Лиги наций, сборная Нидерландов дома победила Бельгию (1:0), а Польша на выезде обыграла Уэльс - 0:1.

Единственный гол в матче Нидерланды - Бельгия на 73-й минуте забил защитник хозяев Вирджил Ван Дейк.

Поляки же обыграли валлийцев благодаря точному удару Кароля Свидерски на 58-й минуте встречи. Ассистировал ему Роберт Левандовски. Добавим, что именно Уэльс не пустил сборную Украины на ЧМ-2022, так что поляки в какой-то степени отомстили за "сине-желтых".

В итоге сборная Нидерландов с 16 очками стала победителем группы А4 и вышла в финальную часть Лиги наций, которая состоится в июне 2023 года. Второе и третье места заняли Бельгия (10) и Польша (7), а валлийская команда с одним баллом финишировала последней и опустится в Дивизион B.

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