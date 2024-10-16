Лига наций: Польша и Хорватия устроили голевую феерию, Португалия не осилила Шотландию (видео)

В поединках 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 в квартете А1 сборная Польши дома сыграла в результативную ничью с Хорватией ( 3:3 ), а Португалия на выезде не сумела обыграть Шотландию ( 0:0 ).

Уже на 5-й минуте встречи поляков вывел вперед Петр Зелинский. На это хорваты ответили сразу тремя голами, которые забили с 19-й по 26-ю минуту – отличились Борна Соса, Петар Сучич и Мартин Батурина.

Перед перерывом "Кадра" сократила отставание усилиями Николая Залевского. А на 68-й минуте Себастьян Шиманский забил третий мяч в ворота "клетчатых", сравняв счет в противостоянии.

Отметим, что завершали матч хорваты в меньшинстве – на 76-й минуте прямую красную карточку получил вратарь команды Доминик Ливакович. Впрочем, воспользоваться численным перевесом и вырвать победу поляки не успели.

Обзор матча Польша – Хорватия

В параллельном поединке этого квартета Шотландия и Португалия обошлись без забитых голов. Как результат, нулевая ничья.

К слову, лидер португальцев Криштиану Роналду провел на поле весь матч.

Обзор матча Шотландия – Португалия

После четырех туров Португалия с 10 очками лидирует в этой группе. Далее расположились Хорватия (7), Польша (4) и Шотландия (1).

В следующем туре Лиги наций португальцы примут Польшу, а шотландцы на своем поле сразятся с Хорватией. Матчи запланированы на 15 ноября.

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