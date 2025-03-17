Лига наций: расписание и результаты стыковых матчей

Сборная Украины посоревнуется с Бельгией за место в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.
В марте 2025 и 2026 годов состоятся стыковые матчи Лиги наций сезона-2024/25.
По их итогам определится состав дивизионов А, В, С и D на следующий розыгрыш Лиги наций.
Стыковые матчи между дивизионами A/B и B/C запланированы на 20 и 23 марта 2025 года. Переходные поединки между дивизионами C/D состоятся 26 и 31 марта 2026 года.
Участие в плей-офф Лиги наций примет и сборная Украины. Команда Сергея Реброва посоревнуется с Бельгией за место в элитном Дивизионе А следующего розыгрыша турнира.
Расписание и результаты стыковых матчей Лиги наций
Четверг, 20 марта 2025 года
Первые матчи
За места в Лиге А
19:00 Турция – Венгрия
21:45 Украина – Бельгия
21:45 Австрия – Сербия
21:45 Греция – Шотландия
За места в Лиге В
19:00 Армения – Грузия
21:45 Косово – Исландия
21:45 Болгария – Ирландия
21:45 Словакия – Словения
Воскресенье, 23 марта 2025 года
Ответные матчи
За места в Лиге А
19:00 Венгрия – Турция
19:00 Сербия – Австрия
19:00 Шотландия – Греция
21:45 Бельгия – Украина
За места в Лиге В
16:00 Грузия – Армения
19:00 Исландия – Косово
19:00 Словения – Словакия
21:45 Ирландия – Болгария
26 марта 2026 года
Первые матчи
За места в Лиге C
Гибралтар – Латвия
Мальта – Люксембург
31 марта 2026 года
Ответные матчи
За места в Лиге C
Латвия – Гибралтар
Люксембург – Мальта
Напомним, сборная Украины провела нынешний розыгрыш Лиги наций в Дивизионе B и заняла второе место в своей группе. "Сине-желтые" оказались хуже Чехии, но опередили Грузию и Албанию.
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