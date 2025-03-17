Лига наций: расписание и результаты стыковых матчей

Сборная Украины посоревнуется с Бельгией за место в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

В марте 2025 и 2026 годов состоятся стыковые матчи Лиги наций сезона-2024/25.

По их итогам определится состав дивизионов А, В, С и D на следующий розыгрыш Лиги наций.

Стыковые матчи между дивизионами A/B и B/C запланированы на 20 и 23 марта 2025 года. Переходные поединки между дивизионами C/D состоятся 26 и 31 марта 2026 года.

Участие в плей-офф Лиги наций примет и сборная Украины. Команда Сергея Реброва посоревнуется с Бельгией за место в элитном Дивизионе А следующего розыгрыша турнира.

Расписание и результаты стыковых матчей Лиги наций

Четверг, 20 марта 2025 года

Первые матчи

За места в Лиге А

19:00 Турция – Венгрия

21:45 Украина – Бельгия

21:45 Австрия – Сербия

21:45 Греция – Шотландия

За места в Лиге В

19:00 Армения – Грузия

21:45 Косово – Исландия

21:45 Болгария – Ирландия

21:45 Словакия – Словения

Воскресенье, 23 марта 2025 года

Ответные матчи

За места в Лиге А

19:00 Венгрия – Турция

19:00 Сербия – Австрия

19:00 Шотландия – Греция

21:45 Бельгия – Украина

За места в Лиге В

16:00 Грузия – Армения

19:00 Исландия – Косово

19:00 Словения – Словакия

21:45 Ирландия – Болгария

26 марта 2026 года

Первые матчи

За места в Лиге C

Гибралтар – Латвия

Мальта – Люксембург

31 марта 2026 года

Ответные матчи

За места в Лиге C

Латвия – Гибралтар

Люксембург – Мальта

Напомним, сборная Украины провела нынешний розыгрыш Лиги наций в Дивизионе B и заняла второе место в своей группе. "Сине-желтые" оказались хуже Чехии, но опередили Грузию и Албанию.

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