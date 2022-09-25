Лига наций: сенсационное поражение Испании и разбитый нос Роналду в матче против Чехии

В субботу, 24 сентября, прошли поединки Лиги наций УЕФА-2022/23 в группе 2 Дивизиона А.

Сборная Испании уступила Швейцарии в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23 – 1:2 .

Первыми отличились гости. На 21-й минуте Рубен Варгас подал с углового на Мануэля Аканджи, а последней головой отправил мяч в сетку рикошетом от земли. После перерыва Жорди Альба восстановил паритет, однако Брель Эмболо уже через три минуты расстрелял ворота испанцев и установил окончательный счет.

В другом матче группы А2 Португалия в драматическом выездном матче уничтожила Чехию — 0:4 .

В начале матча Криштиану Роналду получил травму носа в первом тайме, когда столкнулся с Томашем Вацликом.

Впоследствии чешский голкипер был наказан — на 33-й минуте его ворота поразил Диогу Далот. В конце первого тайма удвоил преимущество португальцев его партнер по "Манчестеру Юнайтед" Бруну Фернандеш.

Во втором тайме сначала дубль оформил Далот, а впоследствии свой гол забил Диог в Жота .

Португалия набрала 10 очков и переместилась на первое место в группе 2 дивизиона Лиги наций. Испания опускается на 2-е место (8 баллов). Швейцария поднимается на 3 строчку (6 пунктов), а Чехия с 4 очками – на дне.

В шестом туре Португалия сыграет на своем поле с Испанией, а Чехия отправится в гости в Швейцарию.

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