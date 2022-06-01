Лига наций стартовала: потенциальный соперник сборной Украины в финале плей-офф отбора на ЧМ проиграл Польше

Лига наций стартовала: потенциальный соперник сборной Украины в финале плей-офф отбора на ЧМ проиграл Польше

В среду 1 июня новый розыгрыш Лиги наций УЕФА начался поединком между командами Польши и Уэльса.

Встреча во Вроцлаве завершилась победой хозяев со счетом 2:1 . Польша и Уэльс выступают в группе 4 элитной Лиги А.

В первом тайме команды не порадовали болельщиков голами. На старте второй половины встречи валлийцы вышли вперед усилиями Джонатана Уильямса.

Однако поляки нашли силы отыграться - на 72-й минуте счет сравнял Якуб Каминьски. А за пять минут до окончания основного времени победу хозяевам принес Кароль Свидерски.

Таким образом Польша возглавила группу 4 Дивизиона А. В следующем туре Лиги наций команда Чеслава Михневича 8 июня на выезде сыграет против Бельгии. В этот же день Уэльс примет Нидерланды.

Напомним, Уэльс является потенциальным соперником сборной Украины в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022. Если "сине-желтые" 1 июня одолеют Шотландию, то 5 июня в Кардиффе сыграют за путевку на мундиаль против валлийцев.

Текстовая онлайн-трансляция поединка Шотландия - Украина доступна на нашем сайте.

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