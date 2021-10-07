Лига наций УЕФА-2020/21: календарь и результаты матчей финальной стадии

Мини-турнир с участием четырех сборных состоится 6-10 октября в Италии.
6-10 октября состоится финальная стадия второго в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА.
За трофей поборются четыре национальные команды, которые стали победителями групп Лиги А: Франция, Испания, Италия и Бельгия.
Они определят сильнейшего в формате "Финала четырех", жеребьевка полуфиналов состоялось 3 декабря прошлого года. Хозяйкой мини-турнира будет Италия.
Напомним, победителем первого в истории розыгрыша турнира Лиги наций стала сборная Португалии. В финале 9 июня 2019 года Роналду и Ко обыграли команду Нидерландов со счетом 1:0.
|ЛИГА НАЦИЙ 2020/21
|ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
|1/2 ФИНАЛА
|Среда, 6 октября
|"Джузеппе Меацца", Милан
|21:45
|ИТАЛИЯ
|ИСПАНИЯ
|1:2
|Четверг, 7 октября
|"Ювентус Стэдиум", Турин
|21:45
|БЕЛЬГИЯ
|ФРАНЦИЯ
|
2:3
|МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
|Воскресенье, 10 октября
|Ювентус Стэдиум ", Турин
|16:00
|ИТАЛИЯ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|ФИНАЛ
|Воскресенье, 10 октября
|"Джузеппе Меацца", Милан
|21:45
|ИСПАНИЯ
|ФРАНЦИЯ
|_:_
Формат
- Победители полуфиналов выходят в финал. Те, кто проиграл, играют за третье место.
- В полуфиналах и финале в случае ничьей по итогам основного времени назначается дополнительное время. Если счет остается ничейным, проводится серия пенальти.
- В матче за третье место дополнительное время не предусмотрено. В случае ничьей после основного времени сразу проводится серия пенальти.