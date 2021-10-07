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Лига наций УЕФА-2020/21: календарь и результаты матчей финальной стадии

Лига наций УЕФА-2020/21: календарь и результаты матчей финальной стадии

Getty Images

Мини-турнир с участием четырех сборных состоится 6-10 октября в Италии.

6-10 октября состоится финальная стадия второго в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА.

За трофей поборются четыре национальные команды, которые стали победителями групп Лиги АФранция, Испания, Италия и Бельгия.

Они определят сильнейшего в формате "Финала четырех", жеребьевка полуфиналов состоялось 3 декабря прошлого года. Хозяйкой мини-турнира будет Италия.

Напомним, победителем первого в истории розыгрыша турнира Лиги наций стала сборная Португалии. В финале 9 июня 2019 года Роналду и Ко обыграли команду Нидерландов со счетом 1:0.

ЛИГА НАЦИЙ 2020/21
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
 
1/2 ФИНАЛА
Среда, 6 октября
"Джузеппе Меацца", Милан
21:45 Италия ИТАЛИЯ Испания ИСПАНИЯ 1:2
 
Четверг, 7 октября
"Ювентус Стэдиум", Турин
21:45 Бельгия БЕЛЬГИЯ Франция ФРАНЦИЯ

2:3
 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
Воскресенье, 10 октября
Ювентус Стэдиум ", Турин
16:00 Италия ИТАЛИЯ Бельгия БЕЛЬГИЯ _:_
 
ФИНАЛ
Воскресенье, 10 октября
"Джузеппе Меацца", Милан
21:45 Испания ИСПАНИЯ Франция ФРАНЦИЯ _:_
           
 

Формат

  • Победители полуфиналов выходят в финал. Те, кто проиграл, играют за третье место.
  • В полуфиналах и финале в случае ничьей по итогам основного времени назначается дополнительное время. Если счет остается ничейным, проводится серия пенальти.
  • В матче за третье место дополнительное время не предусмотрено. В случае ничьей после основного времени сразу проводится серия пенальти.
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