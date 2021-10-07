Лига наций УЕФА-2020/21: календарь и результаты матчей финальной стадии

Мини-турнир с участием четырех сборных состоится 6-10 октября в Италии.

6-10 октября состоится финальная стадия второго в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА.

За трофей поборются четыре национальные команды, которые стали победителями групп Лиги А: Франция, Испания, Италия и Бельгия.

Они определят сильнейшего в формате "Финала четырех", жеребьевка полуфиналов состоялось 3 декабря прошлого года. Хозяйкой мини-турнира будет Италия.

Напомним, победителем первого в истории розыгрыша турнира Лиги наций стала сборная Португалии. В финале 9 июня 2019 года Роналду и Ко обыграли команду Нидерландов со счетом 1:0.

ЛИГА НАЦИЙ 2020/21 ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 1/2 ФИНАЛА Среда, 6 октября "Джузеппе Меацца", Милан 21:45 ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ 1:2 Четверг, 7 октября "Ювентус Стэдиум", Турин 21:45 БЕЛЬГИЯ ФРАНЦИЯ 2:3 МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО Воскресенье, 10 октября Ювентус Стэдиум ", Турин 16:00 ИТАЛИЯ БЕЛЬГИЯ _:_ ФИНАЛ Воскресенье, 10 октября "Джузеппе Меацца", Милан 21:45 ИСПАНИЯ ФРАНЦИЯ _:_

Формат

Победители полуфиналов выходят в финал. Те, кто проиграл, играют за третье место.

В полуфиналах и финале в случае ничьей по итогам основного времени назначается дополнительное время. Если счет остается ничейным, проводится серия пенальти.

В матче за третье место дополнительное время не предусмотрено. В случае ничьей после основного времени сразу проводится серия пенальти.

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