Лига наций УЕФА-2022/2023: когда жеребьевка и кто потенциальные соперники сборной Украины

Лига наций УЕФА-2022/2023: когда жеребьевка и кто потенциальные соперники сборной Украины

"Сине-желтые" попали в первую корзину Лиги В.

Жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/2023 состоится 16 декабря в швейцарском Монтре. Начало церемонии - в 19.00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт УАФ.

Как и в предыдущем цикле, в новом розыгрыше турнира в дивизионах A, B и С выступят по 16 сборных, а в дивизионе D - 7 команд.

Украина попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику со второй (кроме России), третьей и четвертой корзин.

Корзины были сформированы на основании рейтинга сборных в Лиге наций-2020/2021.

Сборная Украины по итогам прошлого розыгрыша турнира вылетела из Лиги А в Лигу B, заняв последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. В последнем поединке со швейцарцами "сине-желтым" присудили техническое поражение (0:3) после скандальной отмены встречи из-за вспышки коронавируса в лагере украинской сборной.

Лига А

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Лига В

Корзина 1: УКРАИНА, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Лига С

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.

Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Лига D

Корзина 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.

Новый розыгрыш Лиги наций УЕФА стартует 2 июня 2022 года.

Победители групп в дивизионе А разыграют трофей в финальной стадии турнира, которая состоится 14-18 июня 2023 года.

Команды, которые выиграют группы дивизионов В, С и D, поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плей-офф среди четырех последних команд) вылетят в лигу D.

12 лучших сборных Лиги наций-2022/2023 (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 по итогам квалификации) в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф разыграют последние три путевки на континентальное первенство, которое состоится в Германии.

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