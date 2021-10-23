Лига наций УЕФА-2022/2023: когда жеребьевка и кто потенциальные соперники сборной Украины

"Сине-желтые" попали в первую корзину Лиги В.
Жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/2023 состоится 16 декабря в швейцарском Монтре. Начало церемонии - в 19.00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт УАФ.
Как и в предыдущем цикле, в новом розыгрыше турнира в дивизионах A, B и С выступят по 16 сборных, а в дивизионе D - 7 команд.
Украина попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику со второй (кроме России), третьей и четвертой корзин.
Корзины были сформированы на основании рейтинга сборных в Лиге наций-2020/2021.
Сборная Украины по итогам прошлого розыгрыша турнира вылетела из Лиги А в Лигу B, заняв последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. В последнем поединке со швейцарцами "сине-желтым" присудили техническое поражение (0:3) после скандальной отмены встречи из-за вспышки коронавируса в лагере украинской сборной.
Лига А
Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.
Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.
Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.
Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.
Лига В
Корзина 1: УКРАИНА, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.
Лига С
Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.
Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.
Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.
Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.
Лига D
Корзина 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта.
Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.
- Новый розыгрыш Лиги наций УЕФА стартует 2 июня 2022 года.
- Победители групп в дивизионе А разыграют трофей в финальной стадии турнира, которая состоится 14-18 июня 2023 года.
- Команды, которые выиграют группы дивизионов В, С и D, поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плей-офф среди четырех последних команд) вылетят в лигу D.
- 12 лучших сборных Лиги наций-2022/2023 (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 по итогам квалификации) в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф разыграют последние три путевки на континентальное первенство, которое состоится в Германии.