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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Лига наций-2026/27: кто уже вышел в 1/4 финала

Победители и обладатели вторых мест в группах Дивизиона А посоревнуются за путевки в "Финал четырех".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Португалии

Сборная Португалии / © Associated Press

С 24 сентября по 17 ноября 2026 года продолжается групповой этап Лиги наций-2026/27.

В нем принимают участие 54 европейских сборных. Российскую команду не допустили к участию в турнире из-за полномасштабной захватнической войны против Украины.

Согласно регламенту, победители и обладатели вторых мест в группах элитного Дивизиона А выйдут в 1/4 финала, где проведут спаренные стыковые матчи (дома и на выезде), в которых на кону будут стоять путевки в "Финал четырех".

По состоянию на данный момент уже известны имена двух четвертьфиналистов турнира. Это Португалия и Испания.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги наций состоится 20 ноября 2026 года в швейцарском Ньоне.

Четвертьфиналы запланированы на 25–30 марта 2027 года. "Финал четырех", где определится обладатель трофея, состоится с 9 по 13 июня 2027 года.

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.

Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш Лиги наций в Дивизионе B. Соперниками подопечных Андреа Мальдеры в группе являются команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

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