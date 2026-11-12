Лига наций-2026/27: кто уже вышел в 1/4 финала

Сборная Португалии / © Associated Press

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С 24 сентября по 17 ноября 2026 года продолжается групповой этап Лиги наций-2026/27.

В нем принимают участие 54 европейских сборных. Российскую команду не допустили к участию в турнире из-за полномасштабной захватнической войны против Украины.

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Согласно регламенту, победители и обладатели вторых мест в группах элитного Дивизиона А выйдут в 1/4 финала, где проведут спаренные стыковые матчи (дома и на выезде), в которых на кону будут стоять путевки в "Финал четырех".

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По состоянию на данный момент уже известны имена двух четвертьфиналистов турнира. Это Португалия и Испания.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги наций состоится 20 ноября 2026 года в швейцарском Ньоне.

Четвертьфиналы запланированы на 25–30 марта 2027 года. "Финал четырех", где определится обладатель трофея, состоится с 9 по 13 июня 2027 года.

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.

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Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш Лиги наций в Дивизионе B. Соперниками подопечных Андреа Мальдеры в группе являются команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

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