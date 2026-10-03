Лига наций: Англия нанесла Хорватии самое разгромное поражение в ее истории

Сборная Англии / © Associated Press

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Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию в матче третьего тура группы 3 дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок в хорватской Риеке завершился со счётом 0:7.

Еще до перерыва гости четырежды поразили ворота соперника: отличились Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Букайо Сака.

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Во втором тайме "Три льва" не остановились и отправили в ворота "клетчатых" еще три мяча: забивали Кейн, Сака и Морган Роджерс.

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Для сборной Хорватии это самое разгромное поражение в истории. До этого самым большим проигрышем хорватов были 0:6 от Испании в Лиге наций в 2018 году.

В другом матче 3-го тура этого квартета Испания примет Чехию. Матч состоится в субботу, 3 октября, в 21:45 по киевскому времени.

В настоящее время Испания (6 очков) лидирует в этой группе. Далее расположились Англия (6), Хорватия (3) и Чехия (0).

Ранее сообщалось, что сборная Украины разгромно проиграла Северной Ирландии в Лиге наций.

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Также мы рассказывали, что болельщики сборной Украины вывесили мощные баннеры на матче Лиги наций с Северной Ирландией.

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