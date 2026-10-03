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Лига наций: расписание и результаты матчей четвертого тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков 4-го тура Лиги наций-2026/27.
С 4 по 6 октября состоятся матчи четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.
Сборная Украины попала в группу 2 Дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Подопечные Андреа Мальдеры в стартовом туре на выезде одолели Венгрию (1:0), после чего в гостях сыграли вничью с Грузией (0:0) и в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли Северной Ирландии (0:3).
В четвертом туре украинцы 5 октября в номинально домашнем матче в Трнаве будут принимать Венгрию. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Украина — Венгрия.
Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги наций
Воскресенье, 4 октября
16:00 Группа D2. Азербайджан — Литва
19:00 Группа B3. Косово — Австрия.
19:00 Группа D1. Мальта — Андорра
21:45 Группа A4. Португалия — Норвегия
21:45 Группа A2. Нидерланды — Сербия
21:45 Группа A2. Греция — Германия
21:45 Группа B3. Ирландия — Израиль.
21:45 Группа A4. Уэльс — Дания
Понедельник, 5 октября
19:00 Группа С2. Кипр — Латвия.
21:45 Группа B2. Украина — Венгрия
21:45 Группа B4. Румыния — Швеция
21:45 Группа B2. Северная Ирландия — Грузия
21:45 Группа С2. Черногория — Армения
21:45 Группа A1. Франция — Бельгия
21:45 Группа A1. Италия — Турция
21:45 Группа B4. Босния и Герцеговина — Польша
Вторник, 6 октября
17:00 Группа С3. Казахстан — Фарерские острова
21:45 Группа B1. Швейцария — Северная Македония
21:45 Группа С1. Албания — Сан-Марино
21:45 Группа С1. Беларусь — Финляндия
21:45 Группа С4. Люксембург — Болгария
21:45 Группа С3. Молдова — Словакия
21:45 Группа С4. Эстония — Исландия
21:45 Группа A3. Хорватия — Испания
21:45 Группа A3. Англия — Чехия
21:45 Группа B1. Шотландия — Словения
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.
Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).
Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.