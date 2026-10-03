Лига наций: расписание и результаты матчей четвертого тура

Украина — Венгрия / © УАФ

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С 4 по 6 октября состоятся матчи четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.

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Сборная Украины попала в группу 2 Дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

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Подопечные Андреа Мальдеры в стартовом туре на выезде одолели Венгрию (1:0), после чего в гостях сыграли вничью с Грузией (0:0) и в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли Северной Ирландии (0:3).

В четвертом туре украинцы 5 октября в номинально домашнем матче в Трнаве будут принимать Венгрию. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Украина — Венгрия.

Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги наций

Воскресенье, 4 октября

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16:00 Группа D2. Азербайджан — Литва

19:00 Группа B3. Косово — Австрия.

19:00 Группа D1. Мальта — Андорра

21:45 Группа A4. Португалия — Норвегия

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21:45 Группа A2. Нидерланды — Сербия

21:45 Группа A2. Греция — Германия

21:45 Группа B3. Ирландия — Израиль.

21:45 Группа A4. Уэльс — Дания

Понедельник, 5 октября

19:00 Группа С2. Кипр — Латвия.

21:45 Группа B2. Украина — Венгрия

21:45 Группа B4. Румыния — Швеция

21:45 Группа B2. Северная Ирландия — Грузия

21:45 Группа С2. Черногория — Армения

21:45 Группа A1. Франция — Бельгия

21:45 Группа A1. Италия — Турция

21:45 Группа B4. Босния и Герцеговина — Польша

Вторник, 6 октября

17:00 Группа С3. Казахстан — Фарерские острова

21:45 Группа B1. Швейцария — Северная Македония

21:45 Группа С1. Албания — Сан-Марино

21:45 Группа С1. Беларусь — Финляндия

21:45 Группа С4. Люксембург — Болгария

21:45 Группа С3. Молдова — Словакия

21:45 Группа С4. Эстония — Исландия

21:45 Группа A3. Хорватия — Испания

21:45 Группа A3. Англия — Чехия

21:45 Группа B1. Шотландия — Словения

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.

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