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Лига наций: расписание и результаты матчей первого тура
Смотрите календарь и результаты всех матчей стартового тура Лиги наций-2026/27.
С 24 сентября по 17 ноября продлится групповой этап Лиги наций-2026/27.
Команды будут соревноваться в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D. Матчи стартового тура пройдут с 24 по 26 сентября.
Сборная Украины попала в группу 2 Дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
В стартовом туре подопечные Андреа Мальдеры 25 сентября в гостях будут противостоять Венгрии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Расписание и результаты матчей 1-го тура Лиги наций
Четверг, 24 сентября
19:00 Группа D1. Андорра — Мальта
21:45 Группа A4. Португалия — Уэльс
21:45 Группа A2. Нидерланды — Германия
21:45 Группа A2. Сербия — Греция
21:45 Группа A4. Норвегия — Дания
21:45 Группа B3. Австрия — Израиль
21:45 Группа B3. Косово — Ирландия
21:45 Группа D2. Лихтенштейн — Литва
Пятница, 25 сентября
19:00 Группа B2. Грузия — Северная Ирландия
19:00 Группа С2. Армения — Латвия
21:45 Группа A1. Италия — Бельгия
21:45 Группа A1. Турция — Франция
21:45 Группа B2. Венгрия — Украина
21:45 Группа B4. Польша — Босния и Герцеговина
21:45 Группа B4. Швеция — Румыния
21:45 Группа С2. Черногория — Кипр
Суббота, 26 сентября
16:00 Группа B1. Словения — Шотландия
19:00 Группа С4. Исландия — Эстония
19:00 Группа С3. Фарерские острова — Казахстан
19:00 Группа С1. Сан-Марино — Финляндия
19:00 Группа С4. Болгария — Люксембург
21:45 Группа A3. Англия — Испания
21:45 Группа С1. Албания — Беларусь
21:45 Группа С3. Словакия — Молдова
21:45 Группа B1. Северная Македония — Швейцария
21:45 Группа A3. Чехия — Хорватия
Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.
Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).
Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.