Лига наций: расписание и результаты матчей первого тура

Болельщики сборной Украины / © УАФ

Реклама

С 24 сентября по 17 ноября продлится групповой этап Лиги наций-2026/27.

Команды будут соревноваться в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D. Матчи стартового тура пройдут с 24 по 26 сентября.

Реклама

Сборная Украины попала в группу 2 Дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Реклама

В стартовом туре подопечные Андреа Мальдеры 25 сентября в гостях будут противостоять Венгрии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 1-го тура Лиги наций

Четверг, 24 сентября

19:00 Группа D1. Андорра — Мальта

21:45 Группа A4. Португалия — Уэльс

Реклама

21:45 Группа A2. Нидерланды — Германия

21:45 Группа A2. Сербия — Греция

21:45 Группа A4. Норвегия — Дания

21:45 Группа B3. Австрия — Израиль

Реклама

21:45 Группа B3. Косово — Ирландия

21:45 Группа D2. Лихтенштейн — Литва

Пятница, 25 сентября

19:00 Группа B2. Грузия — Северная Ирландия

19:00 Группа С2. Армения — Латвия

21:45 Группа A1. Италия — Бельгия

21:45 Группа A1. Турция — Франция

21:45 Группа B2. Венгрия — Украина

21:45 Группа B4. Польша — Босния и Герцеговина

21:45 Группа B4. Швеция — Румыния

21:45 Группа С2. Черногория — Кипр

Суббота, 26 сентября

16:00 Группа B1. Словения — Шотландия

19:00 Группа С4. Исландия — Эстония

19:00 Группа С3. Фарерские острова — Казахстан

19:00 Группа С1. Сан-Марино — Финляндия

19:00 Группа С4. Болгария — Люксембург

21:45 Группа A3. Англия — Испания

21:45 Группа С1. Албания — Беларусь

21:45 Группа С3. Словакия — Молдова

21:45 Группа B1. Северная Македония — Швейцария

21:45 Группа A3. Чехия — Хорватия

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.

Новости партнеров