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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Лига наций: расписание и результаты матчей пятого тура

Смотрите календарь и результаты всех поединков 5-го тура Лиги наций-2026/27.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

С 12 по 14 ноября состоятся матчи пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.

Сборная Украины попала в группу 2 Дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Подопечные Андреа Мальдеры в стартовом туре на выезде одолели Венгрию (1:0), после чего в гостях сыграли вничью с Грузией (0:0) и в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли Северной Ирландии (0:3).

В четвертом туре украинцы в номинально домашнем матче в Трнаве проиграли Венгрии (1:2). В пятом туре "сине-желтые" 14 ноября в гостях сразятся с Северной Ирландией.

Расписание и результаты матчей 5-го тура Лиги наций

Четверг, 12 ноября

19:00 Группа A1. Турция — Бельгия

19:00 Группа С2. Армения — Кипр

21:45 Группа A3. Чехия — Испания

21:45 Группа С1. Албания — Финляндия

21:45 Группа С2. Черногория — Латвия.

21:45 Группа С1. Сан-Марино — Беларусь

21:45 Группа A1. Италия — Франция

21:45 Группа A3. Англия — Хорватия

Пятница, 13 ноября

19:00 Группа С3. Молдова — Казахстан

21:45 Группа С3. Словакия — Фарерские острова.

21:45 Группа С4. Люксембург — Эстония.

21:45 Группа С4. Болгария — Исландия

21:45 Группа D1. Андорра — Гибралтар

21:45 Группа D2. Лихтенштейн — Азербайджан.

21:45 Группа A2. Нидерланды — Греция

21:45 Группа A2. Сербия — Германия

21:45 Группа B1. Шотландия — Северная Македония

21:45 Группа B1. Словения — Швейцария

Суббота, 14 ноября

16:00 Группа B3. Косово — Израиль.

19:00 Группа A4. Норвегия — Уэльс

19:00 Группа B2. Грузия — Венгрия

21:45 Группа B4. Швеция — Босния и Герцеговина

21:45 Группа B4. Румыния — Польша

21:45 Группа A4. Португалия — Дания

21:45 Группа B3. Австрия — Ирландия

21:45 Группа B2. Северная Ирландия — Украина

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.

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