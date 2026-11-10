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Лига наций: расписание и результаты матчей пятого тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков 5-го тура Лиги наций-2026/27.
С 12 по 14 ноября состоятся матчи пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.
Сборная Украины попала в группу 2 Дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Подопечные Андреа Мальдеры в стартовом туре на выезде одолели Венгрию (1:0), после чего в гостях сыграли вничью с Грузией (0:0) и в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли Северной Ирландии (0:3).
В четвертом туре украинцы в номинально домашнем матче в Трнаве проиграли Венгрии (1:2). В пятом туре "сине-желтые" 14 ноября в гостях сразятся с Северной Ирландией.
Расписание и результаты матчей 5-го тура Лиги наций
Четверг, 12 ноября
19:00 Группа A1. Турция — Бельгия
19:00 Группа С2. Армения — Кипр
21:45 Группа A3. Чехия — Испания
21:45 Группа С1. Албания — Финляндия
21:45 Группа С2. Черногория — Латвия.
21:45 Группа С1. Сан-Марино — Беларусь
21:45 Группа A1. Италия — Франция
21:45 Группа A3. Англия — Хорватия
Пятница, 13 ноября
19:00 Группа С3. Молдова — Казахстан
21:45 Группа С3. Словакия — Фарерские острова.
21:45 Группа С4. Люксембург — Эстония.
21:45 Группа С4. Болгария — Исландия
21:45 Группа D1. Андорра — Гибралтар
21:45 Группа D2. Лихтенштейн — Азербайджан.
21:45 Группа A2. Нидерланды — Греция
21:45 Группа A2. Сербия — Германия
21:45 Группа B1. Шотландия — Северная Македония
21:45 Группа B1. Словения — Швейцария
Суббота, 14 ноября
16:00 Группа B3. Косово — Израиль.
19:00 Группа A4. Норвегия — Уэльс
19:00 Группа B2. Грузия — Венгрия
21:45 Группа B4. Швеция — Босния и Герцеговина
21:45 Группа B4. Румыния — Польша
21:45 Группа A4. Португалия — Дания
21:45 Группа B3. Австрия — Ирландия
21:45 Группа B2. Северная Ирландия — Украина
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.
Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).
Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.