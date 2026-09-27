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Лига наций: расписание и результаты матчей второго тура
Смотрите календарь и результаты всех матчей второго тура Лиги наций-2026/27.
С 27 по 29 сентября состоятся матчи второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.
Сборная Украины попала в группу 2 Дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Подопечные Андреа Мальдеры в стартовом туре на выезде одолели Венгрию.
Во втором туре "сине-желтые" 28 сентября в гостях будут противостоять Грузии. Поединок в Тбилиси начнется в 19:00 по киевскому времени.
Расписание и результаты матчей 2-го тура Лиги наций
Воскресенье, 27 сентября
16:00 Группа D2. Литва — Азербайджан
19:00 Группа A4. Дания — Уэльс
19:00 Группа B3. Австрия — Косово
19:00 Группа D1. Гибралтар — Андорра
19:00 Группа A2. Сербия — Нидерланды
21:45 Группа A2. Германия — Греция
21:45 Группа A4. Норвегия — Португалия.
21:45 Группа B3. Израиль — Ирландия
Понедельник, 28 сентября
19:00 Группа С2. Армения — Черногория
19:00 Группа С2. Латвия — Кипр
19:00 Группа B2. Грузия — Украина
21:45 Группа B4. Румыния — Босния и Герцеговина
21:45 Группа B4. Швеция — Польша
21:45 Группа B2. Северная Ирландия — Венгрия
21:45 Группа A1. Бельгия — Франция
21:45 Группа A1. Турция — Италия
Вторник, 29 сентября
19:00 Группа С1. Финляндия — Беларусь
19:00 Группа С3. Молдова — Фарерские острова.
21:45 Группа B1. Словения — Северная Македония
21:45 Группа С1. Сан-Марино — Албания
21:45 Группа С3. Словакия — Казахстан
21:45 Группа С4. Болгария — Эстония
21:45 Группа С4. Люксембург — Исландия
21:45 Группа A3. Испания — Хорватия
21:45 Группа A3. Чехия — Англия
21:45 Группа B1. Шотландия — Швейцария
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.
Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).
Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.