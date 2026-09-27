Лига наций: расписание и результаты матчей второго тура

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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С 27 по 29 сентября состоятся матчи второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.

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Сборная Украины попала в группу 2 Дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

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Подопечные Андреа Мальдеры в стартовом туре на выезде одолели Венгрию.

Во втором туре "сине-желтые" 28 сентября в гостях будут противостоять Грузии. Поединок в Тбилиси начнется в 19:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 2-го тура Лиги наций

Воскресенье, 27 сентября

16:00 Группа D2. Литва — Азербайджан

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19:00 Группа A4. Дания — Уэльс

19:00 Группа B3. Австрия — Косово

19:00 Группа D1. Гибралтар — Андорра

19:00 Группа A2. Сербия — Нидерланды

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21:45 Группа A2. Германия — Греция

21:45 Группа A4. Норвегия — Португалия.

21:45 Группа B3. Израиль — Ирландия

Понедельник, 28 сентября

19:00 Группа С2. Армения — Черногория

19:00 Группа С2. Латвия — Кипр

19:00 Группа B2. Грузия — Украина

21:45 Группа B4. Румыния — Босния и Герцеговина

21:45 Группа B4. Швеция — Польша

21:45 Группа B2. Северная Ирландия — Венгрия

21:45 Группа A1. Бельгия — Франция

21:45 Группа A1. Турция — Италия

Вторник, 29 сентября

19:00 Группа С1. Финляндия — Беларусь

19:00 Группа С3. Молдова — Фарерские острова.

21:45 Группа B1. Словения — Северная Македония

21:45 Группа С1. Сан-Марино — Албания

21:45 Группа С3. Словакия — Казахстан

21:45 Группа С4. Болгария — Эстония

21:45 Группа С4. Люксембург — Исландия

21:45 Группа A3. Испания — Хорватия

21:45 Группа A3. Чехия — Англия

21:45 Группа B1. Шотландия — Швейцария

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.

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