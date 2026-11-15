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Лига наций: расписание и результаты матчей заключительного тура
Смотрите календарь и результаты всех матчей шестого тура Лиги наций-2026/27.
С 15 по 17 ноября состоятся матчи заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.
Сборная Украины попала в группу 2 дивизиона B, где ее соперниками стали команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
В последнем туре подопечные Андреа Мальдеры 17 ноября в номинально домашнем поединке в словацком городе Кошице сыграют против Грузии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Расписание и результаты матчей 6-го тура Лиги наций
Воскресенье, 15 ноября
16:00 Группа С2. Латвия — Армения — 0:0
16:00 Группа С2. Кипр — Черногория — 1:4
19:00 Группа С1. Финляндия — Сан-Марино
19:00 Группа С1. Беларусь — Албания
21:45 Группа A1. Франция — Турция
21:45 Группа A1. Бельгия — Италия
21:45 Группа A3. Хорватия — Чехия
21:45 Группа A3. Испания — Англия
Понедельник, 16 ноября
17:00 Группа С3. Фарерские острова — Молдова
17:00 Группа С3. Казахстан — Словакия
19:00 Группа С4. Исландия — Люксембург
19:00 Группа С4. Эстония — Болгария
19:00 Группа D2. Литва — Лихтенштейн
21:45 Группа D1. Гибралтар — Мальта
21:45 Группа A2. Германия — Нидерланды
21:45 Группа A2. Греция — Сербия
21:45 Группа B1. Швейцария — Шотландия
21:45 Группа B1. Северная Македония — Словения
Вторник, 17 ноября
21:45 Группа B3. Израиль — Австрия.
21:45 Группа B4. Босния и Герцеговина — Румыния
21:45 Группа B2. Украина — Грузия
21:45 Группа A4. Дания — Норвегия
21:45 Группа A4. Уэльс — Португалия
21:45 Группа B2. Венгрия — Северная Ирландия
21:45 Группа B4. Польша — Швеция
21:45 Группа B3. Ирландия — Косово
Отметим, что в пятом туре Лиги наций сборная Украины проиграла Северной Ирландии (0:1) и досрочно потеряла шансы на выход в элитный дивизион Лиги наций.
В очном поединке заключительного тура между украинцами и грузинами на кону будет стоять сохранение прописки в дивизионе B. Чтобы финишировать на третьем месте и выполнить эту задачу, подопечным Мальдеры необходимо не проиграть Грузии.
В то же время, даже в случае поражения и последней строчки в группе "сине-желтые" не понизятся сразу в классе, а будут играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.
Жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций состоится в пятницу, 20 ноября, в швейцарском Ньоне. Начало — в 13:00 по киевскому времени.
Четвертьфиналы Лиги наций и стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года. Финальный турнир запланирован на 9-13 июня 2027 года.
Добавим, что прошлый розыгрыш Лиги наций сборная Украины также провела в дивизионе В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).
Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.