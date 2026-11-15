ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
154
Время на прочтение
2 мин

Лига наций: расписание и результаты матчей заключительного тура

Смотрите календарь и результаты всех матчей шестого тура Лиги наций-2026/27.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Болельщики сборной Украины

Болельщики сборной Украины / © Associated Press

С 15 по 17 ноября состоятся матчи заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.

Сборная Украины попала в группу 2 дивизиона B, где ее соперниками стали команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

В последнем туре подопечные Андреа Мальдеры 17 ноября в номинально домашнем поединке в словацком городе Кошице сыграют против Грузии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 6-го тура Лиги наций

Воскресенье, 15 ноября

16:00 Группа С2. Латвия — Армения — 0:0

16:00 Группа С2. Кипр — Черногория — 1:4

19:00 Группа С1. Финляндия — Сан-Марино

19:00 Группа С1. Беларусь — Албания

21:45 Группа A1. Франция — Турция

21:45 Группа A1. Бельгия — Италия

21:45 Группа A3. Хорватия — Чехия

21:45 Группа A3. Испания — Англия

Понедельник, 16 ноября

17:00 Группа С3. Фарерские острова — Молдова

17:00 Группа С3. Казахстан — Словакия

19:00 Группа С4. Исландия — Люксембург

19:00 Группа С4. Эстония — Болгария

19:00 Группа D2. Литва — Лихтенштейн

21:45 Группа D1. Гибралтар — Мальта

21:45 Группа A2. Германия — Нидерланды

21:45 Группа A2. Греция — Сербия

21:45 Группа B1. Швейцария — Шотландия

21:45 Группа B1. Северная Македония — Словения

Вторник, 17 ноября

21:45 Группа B3. Израиль — Австрия.

21:45 Группа B4. Босния и Герцеговина — Румыния

21:45 Группа B2. Украина — Грузия

21:45 Группа A4. Дания — Норвегия

21:45 Группа A4. Уэльс — Португалия

21:45 Группа B2. Венгрия — Северная Ирландия

21:45 Группа B4. Польша — Швеция

21:45 Группа B3. Ирландия — Косово

Отметим, что в пятом туре Лиги наций сборная Украины проиграла Северной Ирландии (0:1) и досрочно потеряла шансы на выход в элитный дивизион Лиги наций.

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

В очном поединке заключительного тура между украинцами и грузинами на кону будет стоять сохранение прописки в дивизионе B. Чтобы финишировать на третьем месте и выполнить эту задачу, подопечным Мальдеры необходимо не проиграть Грузии.

В то же время, даже в случае поражения и последней строчки в группе "сине-желтые" не понизятся сразу в классе, а будут играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.

Жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций состоится в пятницу, 20 ноября, в швейцарском Ньоне. Начало — в 13:00 по киевскому времени.

Четвертьфиналы Лиги наций и стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года. Финальный турнир запланирован на 9-13 июня 2027 года.

Добавим, что прошлый розыгрыш Лиги наций сборная Украины также провела в дивизионе В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie