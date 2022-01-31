"Лига шампиньонов": УЕФА судится с немецкой пиццерией из-за названия блюда в меню

Заведение питания необычным способом получило дополнительный пиар.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke, которая в своем меню имеет блюдо "Лига шампиньонов".
Футбольные чиновники ставят под сомнение правомерность выбранного названия блюда, поскольку оно созвучно с наименованием турнира под эгидой организации - Лига чемпионов.
Пиццерия опубликовала письмо с решением суда, который поддержал УЕФА с претензией по названию пиццы. Тем не менее, представители пиццерии считают судебное разбирательство "лучшей рекламой". В их заявлении к письму из суда отмечается, что "компания находится на правильном пути".
Möchte nur mal kurs erwähnen, dass die #UEFA rechtliche Schritte gegen unsere @PizzaWolke в Gießen eingereicht haben, weil eine Pizza "Champignon League" heißt. Kein Scheiß. #UCL #DFBPokal #Gießen #Giessen #Frankfurt #SGE #Pizza pic.twitter.com/G5mgoYY4M9— Denis Müller (@MuellerDenisman) January 30, 2022
Напомним, что возвращения Лиги чемпионов болельщикам осталось ждать совсем немного. Первые матчи 1/8 финала главного клубного турнира Европы состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта.
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