"Лига шампиньонов": УЕФА судится с немецкой пиццерией из-за названия блюда в меню

"Лига шампиньонов": УЕФА судится с немецкой пиццерией из-за названия блюда в меню

Заведение питания необычным способом получило дополнительный пиар.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke, которая в своем меню имеет блюдо "Лига шампиньонов".

Футбольные чиновники ставят под сомнение правомерность выбранного названия блюда, поскольку оно созвучно с наименованием турнира под эгидой организации - Лига чемпионов.

Пиццерия опубликовала письмо с решением суда, который поддержал УЕФА с претензией по названию пиццы. Тем не менее, представители пиццерии считают судебное разбирательство "лучшей рекламой". В их заявлении к письму из суда отмечается, что "компания находится на правильном пути".

Напомним, что возвращения Лиги чемпионов болельщикам осталось ждать совсем немного. Первые матчи 1/8 финала главного клубного турнира Европы состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта.

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