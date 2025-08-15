Лига Сильных запускает новое направление – blind football

Фото - пресс-служба УАФ

Социальный проект УАФ «Лига сильных» развивается и запускает новое направление — футбол для людей с нарушениями зрения. Проект реализуется в рамках обширной социальной программы УАФ по развитию адаптивного футбола в сотрудничестве с УАФЛИ (Украинская ассоциация футбола людей с инвалидностью).

«Развитие адаптивного спорта является одним из ключевых приоритетов Фонда УАФ. В рамках этой стратегии мы инициировали новое направление в рамках Лиги сильных — футбол для людей с нарушениями зрения.

Он не ограничивается тренировками: проект формирует сообщество единомышленников и открывает новые возможности для индивидуального развития. Мы убеждены, что спорт имеет мощный потенциал менять жизнь», — отметила CEO Фонда УАФ Елена Балбек.

В чем особенности Blind Football?

Матчи и тренировки проходят на поле размером 40×20 м.

Во время игры на поле находятся пятеро игроков: четыре полевых и вратарь.

Полевые игроки играют в масках на глазах, чтобы обеспечить равные условия.

Мяч оборудован колокольчиками, благодаря которым игроки ориентируются по звуку.

Чтобы избежать столкновений, игроки выкрикивают «Иду!» (Voy — от исп.).

«Футбол — это всестороннее развитие. Наши тренировки по футболу для незрячих улучшают физическое состояние участников, совершенствуют их координацию и ориентацию в пространстве. Также, что очень важно, — улучшают работу мозга и развивают нейронные связи», — рассказал о пользе от занятий тренер Артем Гришин.

Набор для тренировок продолжается! Бесплатные занятия проходят в Киеве под руководством опытного тренера трижды в неделю.

Когда : понедельник, среда, пятница

Время : 15:00 — 17:00

Локация : искусственные поля НТК им. В. Банникова, Киев

Контакты : тренер Артем Гришин — 050 576 98 08

* Футбол для незрячих (Blind Football) — это вид футбола, адаптированный для людей с нарушениями зрения. Первой европейской страной, где начал активно развиваться Blind Football, стала Испания, а в 1997 году испанцы одержали победу на дебютном чемпионате Европы. Годом позже на чемпионате мира триумфовала Бразилия. А в 2004 году футбол для незрячих был включен в программу Паралимпийских игр.

Лига сильных (https://ampfootball.uaf.ua/) — это социальный проект Украинской Ассоциации Футбола, помогающий людям с ампутациями или нарушением функций одной из конечностей вернуться к активной жизни, найти вдохновение через спорт. Проект включает широкий спектр задач: привлечение новых игроков, создание команд в городах, организация тренировок, подготовка специалистов — тренеров и менеджеров, а также обеспечение команд полноценным спортивным оборудованием. УАФ также развивает соревновательный компонент: проводит кубки и создает чемпионат.