Лига чемпионов-2025/26: результаты жеребьевки первого отборочного раунда

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

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Во вторник, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединки этой стадии состоятся 8/9 и 15/16 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что единственный представитель Украины, киевское "Динамо", начнет выступления в самом престижном евротурнире со второго отборочного раунда.

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Матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 22/23 и 29/30 июля. Жеребьевка этой стадии запланирована на 18 июня.

Результаты жеребьевки 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)

КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова)

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия (Северная Македония)

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Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция)

Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия)

Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург)

Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

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Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия)

Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия)

ФКСБ Стяуа (Румыния) – Интер Эскальдес (Андорра)

Виртус (Сан-Марино) – Зрински (Босния и Герцеговина)

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Олимпия Любляна (Словения) – Кайрат (Казахстан)

Ноа (Армения) – Будучност Подгорица (Черногория)

Лудогорец (Болгария) – Динамо Минск (Беларусь)

Напомним, победителем Лиги чемпионов-2024/25 стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

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Благодаря этому главный тренер парижан Луис Энрике повторил достижение Хосепа Гвардиолы. Он стал лишь вторым тренером в истории, который выиграл требл с двумя разными клубами.