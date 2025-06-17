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Лига чемпионов-2025/26: результаты жеребьевки первого отборочного раунда
Матчи этой стадии состоятся 8/9 и 15/16 июля.
Во вторник, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединки этой стадии состоятся 8/9 и 15/16 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
Отметим, что единственный представитель Украины, киевское "Динамо", начнет выступления в самом престижном евротурнире со второго отборочного раунда.
Матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 22/23 и 29/30 июля. Жеребьевка этой стадии запланирована на 18 июня.
Результаты жеребьевки 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)
КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова)
Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия (Северная Македония)
Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция)
Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия)
Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург)
Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия)
Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия)
ФКСБ Стяуа (Румыния) – Интер Эскальдес (Андорра)
Виртус (Сан-Марино) – Зрински (Босния и Герцеговина)
Олимпия Любляна (Словения) – Кайрат (Казахстан)
Ноа (Армения) – Будучност Подгорица (Черногория)
Лудогорец (Болгария) – Динамо Минск (Беларусь)
Напомним, победителем Лиги чемпионов-2024/25 стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.
Благодаря этому главный тренер парижан Луис Энрике повторил достижение Хосепа Гвардиолы. Он стал лишь вторым тренером в истории, который выиграл требл с двумя разными клубами.