Лихтенштейн набрал наибольшее количество баллов в таблице коэффициентов УЕФА после квалификации еврокубков в сезоне-2022/23: как это произошло

Так, Лихтенштейн представлен в еврокубках только одним клубом – "Вадуцом".

Все дело в том, что чемпионата Лихтенштейна не существует вообще, а потому "Вадуц", выступающий во втором по силе дивизионе Швейцарии и занявший там в прошлом сезоне четвертое место, все равно получил путевку в еврокубки. Все потому, что он стал обладателем Кубка Лихтенштейна, где обыграл команду, которая также выступает в чемпионате Швейцарии.

Как следствие, "Вадуц" добыл право поучаствовать в квалификации Лиги конференций, где начал свой путь со 2-го раунда отбора. Пройдя словенский "Копер" (1:1, 0:1), "Вадуц" встретился в 3-м квалификационном этапе с турецким "Коньяспором", который также не устоял перед клубом из Лихтенштейна (1:1, 2:4). Ранее "Вадуц" четырежды выходил в третий квалификационный раунд Лиги Европы (в последний раз - в сезоне 2019/20). А в 2003 году в отборочных матчах Кубка УЕФА вылетел от украинского "Днепра" (0:2 по сумме двух матчей).

В раунде плей-офф жребий свел "Вадуц" с австрийским "Рапидом", который является опытным еврокубковым бойцом и в прошлом сезоне без проблем разобрался с луганской "Зарей" (3:0, 3:2). Казалось, что здесь сказка "Вадуца" и завершится, но все произошло несколько иначе. Расписав дома третью подряд ничью со счетом 1:1, представитель Лихтенштейна сенсационно обыграл австрийцев на выезде (1:0).

Как следствие, "Вадуц" без единого поражения пробился в группу Лиги конференций. Благодаря этому клубу рейтинг Лихтенштейна в таблице коэффициентов УЕФА пополнился 4,5 баллами. Это больше, чем эта страна получила за прошедшие четыре сезона. Более того, ни одна из ассоциаций по итогам квалификации матчей еврокубков не сумела перегнать Лихтенштейн по этому показателю. Ближе всего к ним подобрались Израиль и Чехия, набравшие по 4,250 очков.

Такое большое количество очков связано с тем, что все баллы, которые "Вадуц" за шесть матчей в Лиге конференций получил, делятся только на один. Таким образом, благодаря подобному спринту "Вадуца", Лихтенштейн прыгнул в рейтинге ассоциаций УЕФА сразу на десять ступеней — от 49 на 39 место. Интересно, что у "Вадуца" нет ни одной победы во втором дивизионе Швейцарии в этом сезоне. После пяти сыгранных туров в их активе два очка и предпоследняя, девятая строчка в турнирной таблице.

Жеребьевка групповой стадии Лиги конференций начнется в пятницу, 26 августа, в 15:30 по киевскому времени;

"Вадуц" будет находиться во время жеребьевки в четвертой корзине. Таким образом, он является потенциальным соперником представителя Украины "Днепра-1", оказавшегося в этом турнире после поражения в плей-офф Лиги Европы от кипрского АЕКа (1:2, 0:3). Днепровский коллектив будет сеян из четвертой корзины.

Добавим, что Украина в рейтинге ассоциаций УЕФА сейчас 16-я (1,9 баллов), хотя сезон-2022/23 начинала на четыре позиции выше. В настоящее время нашу ассоциацию представляют три клуба: "Шахтер" (Лига чемпионов), "Динамо" (Лига Европы) и "Днепр-1" (Лига конференций). Ранее из еврокубков вылетели полтавская "Ворскла" и луганская "Заря". Обе участвовали в Лиге конференций.