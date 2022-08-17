"Лишь 5 новостей из 100 были правдивыми": Роналду обвинил СМИ во лжи относительно его будущего

37-летний бомбардир "красных дьяволов" возмутился тем, что мировые СМИ очень активно пишут о его желании сменить клуб. По словам Роналду, большинство таких новостей являются ложью.

Также португалец анонсировал, что вскоре сам прольет свет на свое будущее.

"Вы узнаете правду, когда я дам интервью через несколько недель. СМИ врут. Из 100 новостей, которые они написали за последние несколько месяцев, только 5 были правдивыми. Представьте себе, как оно на самом деле. Следуйте этому совету", - написал Роналду. в комментарии в одном из профилей в Instagram.

Отметим, что в этом сезоне Криштиану провел два матча в АПЛ, в которых не смог отличиться результативными действиями.

После двух туров "Манчестер Юнайтед" сенсационно занимает последнее место в чемпионате с нулем в графе очков. "Манкунанцы" проиграли два стартовых матча ("Брайтону" и "Брентфорду") с общим счетом 1:6.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" намерен пожертвовать главной звездой ради подписания Роналду, что не нравится фанатам мадридского клуба.

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