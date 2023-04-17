Лишь при одном условии: президент Международной федерации хоккея высказался по поводу допуска РФ и Беларуси

Сборные стран-агрессоров будут отстранены, пока война в Украине не закончится.

Сборные России и Беларуси не будут допущены к соревнованиям под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), пока продолжается война в Украине.

Об этом заявил президент IIHF Люк Тардиф в комментарии ESPN.

По его словам, команды стран-агрессоров смогут вернуться в турниры IIHF только при условии, что война в Украине закончится. Пока этого не произойдет, РФ и ее союзница будут отстранены от соревнований.

"Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно быстрее, потому что это будет означать, что война закончилась. Это вопрос безопасности болельщиков, наших команд. В любом случае нет визы, нельзя путешествовать. И никто не знает, сколько времени это продлится.

Я понимаю, что иногда есть политическое влияние. Как человек, у меня есть собственное понимание ситуации. Но в должности во IIHF я должен принять решение согласно нашему руководству и защищать наши турниры", – сказал Тардиф.

Напомним, в результате полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси командам стран-агрессоров было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IIHF. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 среди мужчин в топ-дивизионе и молодежного ЧМ-2023.

Летом 2022 года РФ и Беларусь пытались оспорить решение IIHF, однако их апелляции были отклонены, а отстранение от международных соревнований осталось в силе.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение России и Беларуси от турниров под своей эгидой. Таким образом, россияне и белорусы не примут участие в международных соревнованиях сезона-2023/24, в том числе пропустят чемпионаты мира 2023-го и 2024 года.

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