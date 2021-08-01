Лишил россиянина "золота": определился победитель теннисного турнира Олимпиады-2020

Немец Александр Зверев стал олимпийским чемпионом Игр в Токио.

Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл мужской одиночный турнир на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В финале 24-летний Зверев обыграл Карена Хачанова из ОКР. Поединок длился два сета и завершился со счетом 6:3, 6:1.

Зверев стал четвертым немцем, кому удалось выиграть "золото" Олимпиады после возвращения тенниса в программу Игр в 1988 году.

"Бронзу" мужского теннисного турнира взял испанец Пабло Карреньо-Буста, который в матче за 3-е место победил серба Новака Джоковича.

Отметим, что победительницей женского теннисного турнира стала швейцарка Белинда Бенчич, в финале она одолела чешку Маркету Вондроушову. Элина Свитолина добыла для Украины историческую "бронзу".

Смотрите также: как проходило награждение Элины Свитолиной на Олимпиаде в Токио

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа в нашей онлайн-трансляции.

Смотрите также: Олимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике

Пловец Романчук принес Украине первое "серебро" на Олимпиаде-2020

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку