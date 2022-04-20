Лишили награды: оккупационные власти Крыма "наказали" Усика за "русофобию"

Украинский боксер обвинен в ведении активной антироссийской деятельности.

Оккупационные власти Крыма приняли решение о лишении чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика награды "За верность долгу".

Об этом сообщает пропагандистское издание оккупантов Крыминформ.

Также Усика был лишен почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК".

"Предлагается лишить ряд лиц, ранее отмеченных наградами Автономной республики Крым, наград в связи с ведением ими активной антироссийской деятельности и утратой морального права на ношение наград и знаков отличия Автономной республики Крым, которые приравнены к государственным наградам Республики Крым", - говорится в пояснительной записке к проекту принятого постановления.

Кроме украинского боксера, награды были лишены Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Инна Бордюг (Злата Огневич), Сергей Куницын, Николай Балан и Игорь Воронченко.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.

35-летний спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Тем временем российские оккупанты поселились в доме украинского чемпиона в Ворзеле. Позже его жена Екатерина показала последствия пребывания оккупантов в их доме.

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