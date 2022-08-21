"Лишу украинского бомжа титулов": Фьюри готов принять вызов Усика, но назвал одно условие

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал бой-реванш между обладателем титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком и Энтони Джошуа.

После своей победы в реванше с Джошуа украинский боксер заявил, что теперь его интересует только бой против Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

Сразу после окончания боя "Цыганский король" поделился своими впечатлениями от того, что увидел на ринге. Он опубликовал видео в Twitter, где жестко раскритиковал Усика и Джошуа.

"Буду честным с вами, ребята, я посмотрел бой и они оба были дерьмом! Это был один из худших титульных поединков в супертяжелом весе, которые я когда-либо видел! Это была какая-то чушь! Я бы уничтожил их обоих за одну ночь", - сказал Фьюри.

Несколько позже Фьюри все же отреагировал на вызов, который ему бросил Усик. Британец заверил, что готов боксировать с украинцем, если организаторы боя предложат нужную сумму денег.

"Я только что видел, как Джошуа второй раз проиграл Усику, он слетел с катушек. Англию лишили поясов, но я могу предложить решение. Если вы хотите вернуть эти пояса, отправьте "Цыганского варвара". Отправьте меня, и я лишу украинского бомжа его титулов, как сделал с последним украинским бомжом (Фьюри в 2015 году отобрал титулы у Владимира Кличко - прим.).

Но это будет дорого. Если хотите лучшего представителя, придется заплатить. Это обойдется очень дорого. Поэтому доставайте свою чековую книгу, и я лишу украинского бомжа поясов", - сказал Фьюри у себя в Instatram.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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