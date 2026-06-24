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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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341
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Литовский экс-футболист погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Игнас Кайлюс присоединился к ВСУ в феврале 2026 года и служил помощником гранатометчика.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Игнас Кайлюс

Игнас Кайлюс / facebook.com/fksuduva

На войне против российских оккупантов, защищая Украину, погиб бывший литовский футболист Игнас Кайлюс.

Об этом у себя в соцсетях сообщил его бывший клуб "Судува".

Кайлюсу было 25 лет. Литовец вступил в ряды ВСУ в феврале 2026 года и служил помощником гранатометчика.

Район, где он 2 июня выполнял последнюю боевую задачу, был обстрелян россиянами, после чего связь с ним оборвалась.

"Мы помним и будем помнить Игнаса Кайлюса как человека, который всегда излучал положительную энергию. Бывший игрок "Судувы Б" отдал свою жизнь, защищая свободу Украины и всех нас от агрессоров, добро от зла, свет от тьмы. Покойся с миром, герой!

Поддерживайте избранные вами фонды, которые помогают Украине бороться, а память об Игнасе мы почтим во время матча 6 июля", — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб призер Паралимпийских игр.

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Дата публикации
Количество просмотров
341
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