Литовский экс-футболист погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Игнас Кайлюс / facebook.com/fksuduva

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На войне против российских оккупантов, защищая Украину, погиб бывший литовский футболист Игнас Кайлюс.

Об этом у себя в соцсетях сообщил его бывший клуб "Судува".

Кайлюсу было 25 лет. Литовец вступил в ряды ВСУ в феврале 2026 года и служил помощником гранатометчика.

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Район, где он 2 июня выполнял последнюю боевую задачу, был обстрелян россиянами, после чего связь с ним оборвалась.

"Мы помним и будем помнить Игнаса Кайлюса как человека, который всегда излучал положительную энергию. Бывший игрок "Судувы Б" отдал свою жизнь, защищая свободу Украины и всех нас от агрессоров, добро от зла, свет от тьмы. Покойся с миром, герой!

Поддерживайте избранные вами фонды, которые помогают Украине бороться, а память об Игнасе мы почтим во время матча 6 июля", — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб призер Паралимпийских игр.

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