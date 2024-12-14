Литовскую спортсменку дисквалифицировали на чемпионате мира из-за футболки "Make russia small again"

В знак протеста вся сборная Литвы снялась с соревнований.

Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали на чемпионате мира по фитнесу из-за футболки с надписью "Make russia small again" (в переводе – "Сделаем Россию снова маленькой").

Соревнования проходили в венгерской столице Будапеште. Российские спортсмены были допущены к ЧМ в нейтральном статусе. Несмотря на это, они вышли в футболках с названием страны-агрессора, а диктор их объявлял россиянами.

Это не понравилось Дудайте. В знак протеста литовская спортсменка надела футболку с надписью "Make russia small again", что является отсылкой к лозунгу кампании президента США Дональда Трампа на прошлых выборах "Make America Great Again" (в переводе – "Сделаем Америку снова великой").

Организаторы соревнований потребовали от Корнелии снять футболку, поскольку она якобы "оскорбляет российских спортсменов". Дудайте отказалась это сделать и была дисквалифицирована.

В знак протеста вся сборная Литвы в составе 28 спортсменов снялась с соревнований.

"На чемпионате спортсменам разрешили демонстрировать символику страны-агрессора – она была видна во время прямой трансляции, было указано название страны. Халатность организаторов, игнорирование политики нейтрального флага идет вразрез с нашими ценностями, поэтому Литовская федерация функционального спорта рекомендовала членам сборной покинуть соревнования", – говорится в заявлении федерации.

У себя в соцсетях Дудайте опубликовала собственное фото в футболке с надписью "Make russia small again" и добавила красноречивую подпись.

"Они сказали, что мое участие оскорбляет россиян. Я надеюсь, что Украина победит и действительно их оскорбит", – написала спортсменка.

Корнелия Дудайте в футболке с надписью "Make russia small again" / Фото: instagram.com/smoltown.girl

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