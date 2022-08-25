Ливень голов и цирковой спектакль Холанда: "Барселона" и "Манчестер Сити" устроили бешеную перестрелку в товарищеской игре

"Манчестер Сити" вырвал ничью в ярком спарринге с "Барселоной" – 3:3 .

Счет матча открыл на 21-й минуте Хулиан Альварес, но уже через восемь минут Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равенство в счете.

Еще четыре гола были забиты во второй половине встречи. В середине второго тайма "Барселона" вырвалась вперед – из передачи Мемфиса Депая отличился Фрэнки де Йонг. На 70-й Жоау Канселу ассистировал 20-летнему хавбеку Коулу Палмеру.

На 79-й минуте Депай забил третий мяч каталонского клуба. Казалось, что Барселона станет победителем противостояния, однако в дополнительное время произошло что-то очень странное. Эрлинг Холанд упал вблизи штрафной, не было заметно ни одного контакта с Андреасом Кристенсеном, но арбитр где-то нашел пенальти и Рияд Марез довел счет до 3:3 на 9 компенсированной минуте.

Напомним, что дубль Голанда принес "Манчестер Сити" победу на старте АПЛ.

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