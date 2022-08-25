Ливень голов и цирковой спектакль Холанда: "Барселона" и "Манчестер Сити" устроили бешеную перестрелку в товарищеской игре

В среду, 24 августа, "Барселона" и "Манчестер Сити" встречались в рамках товарищеского поединка.
"Манчестер Сити" вырвал ничью в ярком спарринге с "Барселоной" – 3:3.
Счет матча открыл на 21-й минуте Хулиан Альварес, но уже через восемь минут Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равенство в счете.
Еще четыре гола были забиты во второй половине встречи. В середине второго тайма "Барселона" вырвалась вперед – из передачи Мемфиса Депая отличился Фрэнки де Йонг. На 70-й Жоау Канселу ассистировал 20-летнему хавбеку Коулу Палмеру.
На 79-й минуте Депай забил третий мяч каталонского клуба. Казалось, что Барселона станет победителем противостояния, однако в дополнительное время произошло что-то очень странное. Эрлинг Холанд упал вблизи штрафной, не было заметно ни одного контакта с Андреасом Кристенсеном, но арбитр где-то нашел пенальти и Рияд Марез довел счет до 3:3 на 9 компенсированной минуте.
Penalty or not? #TeamALS #ManCity #barcamancity pic.twitter.com/hTYV8d6rvN— FootTheBall FC (@FootTheBallFC) August 24, 2022
Напомним, что дубль Голанда принес "Манчестер Сити" победу на старте АПЛ.
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