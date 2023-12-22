Ливерпуль – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 18-го тура АПЛ

"Мерсисайдцы" и "канониры" поборются за лидерство в чемпионате Англии.

В субботу, 23 декабря, состоится центральный матч 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24, в котором "Ливерпуль" будет принимать "Арсенал" украинца Александра Зинченко.

Команды сыграют на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

После 17-ти туров "Ливерпуль" (38 очков) идет на втором месте в АПЛ, опережая "Астон Виллу" (38 баллов) по дополнительным показателям. Арсенал (39 пунктов) возглавляет таблицу чемпионата Англии.

В прошлом туре команда Юргена Клоппа в домашнем поединке не сумела обыграть "Манчестер Юнайтед" (0:0) и потеряла лидерство в чемпионате, тогда как подопечные Микеля Артеты на своем поле победили "Брайтон" (2:0) и вышли на первую позицию.

Где смотреть матч Ливерпуль – Арсенал

На территории Украины матч "Ливерпуль" – "Арсенал" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Арсенал

Незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают мерсисайский клуб. На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 2,55. Ничья – 3,70. Выигрыш команды Зинченко – 2,93.

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