Ливерпуль – Байер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 5 ноября, английский "Ливерпуль" примет немецкий "Байер" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

После трех туров мерсисайдцы с 9 очками занимают второе место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. Леверкузенцы находятся на шестой позиции, имея в своем активе 7 баллов.

Где смотреть матч Ливерпуль – Байер

В Украине поединок "Ливерпуль" – "Байер" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Байер

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Ливерпуль". На победу подопечных Арне Слота принимаются ставки с коэффициентом 1,73. Ничья – 4,30. Выигрыш команды Хаби Алонсо – 4,35.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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