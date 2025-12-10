"Ливерпуль" без Салаха вырвал победу над "Интером" в Лиге чемпионов

"Интер" – "Ливерпуль" / © Associated Press

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Интер" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 0:1 .

Единственный и победный гол в этой встрече мерсисайдцы забили на 88-й минуте – пенальти реализовал Доминик Собослай.

Отметим, что вне заявки чемпиона Англии на этот матч остался лидер команды Мохамед Салах. Ранее египетский форвард публично подверг критике "Ливерпуль", выразив недовольство своим пребыванием на скамейке запасных в последних поединках.

Обзор матча "Интер" – "Ливерпуль"

После этой победы "Ливерпуль" (12 очков) занимает восьмое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Интер" (12 баллов) находится на пятой позиции.

В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Арне Слота 21 января на выезде встретятся с "Марселем", а "нерадзурри" днем ранее примут "Арсенал".

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.