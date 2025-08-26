"Ливерпуль" благодаря голу 16-летнего таланта в большинстве вырвал победу над "Ньюкаслом" в АПЛ

Рио Нгумоха / © Associated Press

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл" в заключительном матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершился со счетом 2:3 .

Мерсисайдцы открыли счет на 35-й минуте – отличился Райан Гравенберх.

В конце первого тайма "Ньюкасл" остался в меньшинстве – на 45+3-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил Энтони Гордон.

На старте второй половины встречи подопечные Арне Слота воспользовались численным преимуществом – уже на 46-й минуте Юго Экитике удвоил преимущество "красных".

Однако "сороки" даже вдесятером сумели отыграться. Сначала на 57-й минуте забил Бруно Гимараэс, а затем на 88-й минуте счет сравнял Уильям Осула.

И все же действующий чемпион смог вырвать победу – на 90+10-й минуте автором решающего результативного удара стал 16-летний Рио Нгумоха.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Ливерпуль"

"Ливерпуль" (6 очков) поднялся на третье место в АПЛ. В первом туре мерсисайдский клуб обыграл "Борнмут" (4:2).

"Ньюкасл" (1 балл) занимает 15-е место. "Сороки" стартовали в чемпионате ничьей с "Астон Виллой" (0:0).

В третьем туре "Ливерпуль" 31 августа примет "Арсенал", а "Ньюкасл" днем ранее на выезде встретится с "Лидсом".