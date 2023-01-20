Ливерпуль – Челси: где и когда смотреть потенциальный дебют Мудрика в АПЛ, ставки букмекеров

Михаил может дебютировать за лондонский клуб на "Энфилде".

В субботу, 21 января, "Ливерпуль" и "Челси" померяются силами в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Поединок состоится на домашнем стадионе мерсисайдского клуба "Энфилд". Начало игры – в 14:30 по киевскому времени.

Ожидается, что в этом матче за "синих" дебютирует украинский вингер Михаил Мудрик, который перешел в лондонский клуб из донецкого "Шахтера".

Где смотреть матч Ливерпуль – Челси

Прямая трансляция поединка "Ливерпуль" – "Челси" будет доступна на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Челси

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка мерсисайдский клуб. На победу "красных" можно поставить с коэффициентом 1,93. Ничья – 3,95. Успех "синих" оценен коэффициентом 4,30.

Сейчас "Ливерпуль" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 28 очков.

"Челси" также набрал 28 баллов, но занимает десятое место, уступая команде Юргена Клоппа по дополнительным показателям. К тому же подопечные Грэма Поттера сыграли на один матч больше.

Читайте также:

Самого титулованного футболиста мира арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах: что известно

"Бан" на 7 матчей: одноклубника Малиновского наказали за брутальный фол в матче Кубка Франции

"Манчестер Сити" совершил сумасшедший камбэк и вырвал победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ (видео)