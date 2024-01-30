Ливерпуль – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 22-го тура АПЛ

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика попытается набрать очки в поединке против лидера чемпионата Англии.

В среду, 31 января, состоится центральный матч 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24, в котором "Ливерпуль" примет "Челси" украинского полузащитника Михаила Мудрика.

Команды сыграют на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

После 21-го тура "Ливерпуль" (48 очков) лидирует в АПЛ, опережая на 5 баллов "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Астон Виллу". Правда, у команды Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе. Три своих последних поединка в чемпионате Англии "мерсисайдцы" выиграли.

"Челси" (31 пункт) занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. "Синие" также победили в своих последних трех играх национального первенства.

Где смотреть матч Ливерпуль – Челси

На территории Украины матч "Ливерпуль" – "Челси" можно будет посмотреть только на OTT-платформе Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+ трансляция поединка не запланирована.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Челси

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают мерсисайский клуб. На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,65. Ничья – 4,75. Выигрыш Мудрика и Ко – 5,40.

Напомним, на прошлой неделе главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

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