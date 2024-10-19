Ливерпуль – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 8-го тура АПЛ

Поединок состоится 20 октября в Ливерпуле.
В воскресенье, 20 октября, "Ливерпуль" примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
После семи туров "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 18 очков. "Челси" размещается на четвертой позиции, имея в своем активе 14 пунктов.
Где смотреть матч Ливерпуль – Челси
В Украине поединок "Ливерпуль" – "Челси" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.
Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Челси
Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Ливерпуль". На победу подопечных Арне Слота можно поставить с коэффициентом 1,69. Ничья – 4,65. Выигрыш команды Энцо Марески – 5,10.
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